To może być ostatnia szansa w najbliższych tygodniach dla Zełenskiego, by osobiście rozmawiać z unijnymi przywódcami. Czwartkowy szczyt jest więc dla niego bardzo istotną okazją do przekonania Zachodu, że przyspieszona pomoc wojskowa dla Ukrainy jest koniecznością.

Na liście tematów, które poruszy prezydent Ukrainy, znajduje się również kwestia. Zełenski ma przekonywać w Brukseli, że Kijów i Ukraińcy zrobili już wystarczająco wiele, by poważnie traktować ich kandydaturę.

Wołodymyr Zełenski ma również zaproponować nowe sankcje. Ukraiński przywódca będzie domagał się silniejszych i bardziej zdecydowanych kroków Brukseli. Sankcje, które zaproponuje prezydent mają dotyczyć m.in. współpracy krajów UE i Rosji w ramach sektora energii atomowej.





Spotkanie Zełenskiego z Macronem i Scholzem

"Będziemy wspierać Ukrainę, aż do jej zwycięstwa, Rosja nie może zwyciężyć" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron przed wczorajszym spotkaniem w Paryżu z Wolodymyrem Zełenskim i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Wcześniej prezydent Ukrainy był w Londynie, skąd późnym wieczorem przyleciał do francuskiej stolicy.