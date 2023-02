Pierwsze 18 wyrzutni HIMARS będzie osadzone na amerykańskich podwoziach, następne będą na polskich podwoziach Jelcz - powiedział PAP rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek, pytany o wyrażoną we wtorek przez USA zgodę na sprzedaż Polsce 484 wyrzutni rakiet HIMARS.

Zdj. ilustracyjne / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

We wtorek podległa Pentagonowi agencja współpracy obronnej DSCA poinformowała o zgodzie departamentu Stanu na sprzedaż Polsce 484 wyrzutni HIMARS, z tego 18 w konfiguracji amerykańskiej. Maksymalna wartość możliwego kontraktu to 10 mld dolarów.

Ppłk Płatek wskazał, że zgoda na zamówienie wyrzutni zatwierdzona została już przez Departament Stanu, a "teraz czekamy na notyfikację Kongresu - wtedy będziemy mieli ostateczną zgodę strony amerykańskiej i będziemy negocjować line by line zakres zamówienia".

Jak wskazał, w zgodzie USA mowa jest o 18 podwoziach Oshkosh (to jeden z najważniejszych producentów pojazdów dla armii amerykańskiej - PAP) oraz 484 samych modułach wyrzutni, które stanowią, obok amunicji, kluczowy element zamówienia. 18 z nich trafi na Oshkoshe, a pozostałe - na podwozia Jelcza; będą później, w ramach odrębnej umowy, integrowane z Jelczem - dodał.

Ppłk Płatek odniósł się również do kwestii 218 podobnych do HIMARSów koreańskich wyrzutni K239 Chunmoo, które zostały zamówione przez Polskę w ubiegłym roku. Wyjaśnił, że taka liczba zamówionych wyrzutni ma pokryć zapotrzebowanie rozbudowanych struktur Sił Zbrojnych, a także stworzyć "zapas wojenny" - zmagazynowanych i zakonserwowanych wyrzutni obu typów, gotowe do szybkiego użycia w razie potrzeby.

Rzecznik AU podkreślił też, że zgoda Departamentu Stanu dotyczy zapasu amunicji do wyrzutni - pocisków GMLRS o zasięgu ok. 70 km, a także pocisków ATACMS o zasięgu ok. 300 km. Zaznaczył, że chodzi o rakiety wyprodukowane w USA, ale, jak mówił, w planach jest produkcja amunicji do HIMARS w Polsce, co będzie przedmiotem odrębnych rozmów ze stroną amerykańską. Na razie w tym pakiecie nie ma jeszcze transferu technologii, ale mówimy już o szerokiej polonizacji systemu - zaznaczył ppłk Płatek.

O zgodzie Departamentu Stanu na zamówienie niemal 500 wyrzutni oraz 18 podwozi Oshkosh poinformował we wtorek wieczorem na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Wielkie wzmocnienie polskiej artylerii coraz bliżej. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni HIMARS.