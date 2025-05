Papież Leon XIV przyjął w niedzielę w Watykanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej ukraiński przywódca był na inauguracji pontyfikatu papieża. "Jesteśmy gotowi na dialog w każdym formacie" - napisał po spotkaniu na platformie X ukraiński prezydent. W ten sposób odniósł się do propozycji Franciszka, który zasugerował, że Watykan może być miejscem bezpośrednich rozmów Rosji i Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV / Wołodymyr Zełenski Official /

Do spotkania doszło po mszy inauguracyjnej pontyfikat papieża Leona XIV. Zełenski podkreślił, że papież dla milionów ludzi na całym świecie jest symbolem nadziei na pokój, a Stolica Apostolska może odegrać ważną rolę w zakończeniu wojny.

"Dziękujemy Watykanowi za gotowość służenia jako platforma do bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi na dialog w każdym formacie w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów. Doceniamy wsparcie dla Ukrainy i wyraźne stanowisko w obronie sprawiedliwego i trwałego pokoju" - zaznaczył urkaiński prezydent.

Watykan jako miejsce rozmów Rosji i Ukrainy?

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oświadczył w piątek, że papież Leon XIV "zamierza ewentualnie udostępnić" Watykan na bezpośrednie spotkanie między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.

Poproszony przez dziennikarzy o komentarz do prób rokowań między Rosją i Ukrainą oraz do faktu, że nie doszło do bezpośredniego spotkania przywódców obu krajów w Stambule, kardynał Parolin oświadczył, że sytuacja jest "bardzo trudna, dramatyczna".

Trzeba zobaczyć, co można zrobić - dodał.

Papież zamierza ewentualnie udostępnić Watykan, Stolicę Apostolską, na bezpośrednie spotkanie obu stron - ogłosił.