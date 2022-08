Japoński chemikaliowiec zderzył się ze statkiem towarowym u wybrzeży południowo zachodniej Japonii. Szczęśliwie na jego pokładzie w chwili wypadku nie znajdowały się niebezpieczne substancje. Nikt z załóg obu statków nie odniósł obrażeń.

Do incydentu doszło dziś rano. Ryoshinmaru, japoński zbiornikowiec przeznaczony do przewozu płynnych chemikaliów, zderzył się z płynącym pod banderą Belize statkiem towarowym Xin Hai 99 - podała agencja Associated Press.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na pokładzie chemikaliowca płynęło sześciu Japończyków, z kolei na statku towarowym przebywała załoga złożona z 14 Chińczyków.

Jak poinformował jeden z urzędników Straży Wybrzeża z miasta Kushimoto, zostało wszczęte śledztwo ws. incydentu. Chińska załoga statku towarowego powiedziała, że chemikaliowiec nagle skręcił w ich stronę.

Na miejsce zdarzenia wysłani zostali nurkowie. W celu ustalenia przyczyny wypadku przeanalizowane zostaną zapisy z systemów GPS. Oba statki zostały zakotwiczone w okolicy, ok. 3,5 km od wybrzeża prefektury Wakayama.

Z silnika statku towarowego odnotowano niewielki wyciek oleju. Początkowo zaczął on tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji służb udało się sytuację opanować.

Ryoshinmaru opuścił port w Kobe, aby odebrać chemikalia z innego japońskiego portu. W chwili wypadku nie transportował żadnych substancji.