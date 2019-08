​Pięciu turystów z Francji zostało zatrzymanych w związku ze zbiorowym gwałtem na 20-letniej Norweżce w nadmorskim kurorcie Benidorm w Hiszpanii - informuje policja.

Policja poinformowała, że w środę z miejscowego szpitala dostali informację o dwóch 20-letnich Norweżkach, które potrzebują pomocy.

Kobiety zeznały, że za pośrednictwem mediów społecznościowych poznały nastolatków z Francji. Wszyscy spotkali się w Benidorm. Kobiety następnie poszły do mieszkania Francuzów. Jedna z kobiet opuściła lokal - śledczy sprawdzają, czy zrobiła to z własnej woli, czy była do tego zmuszona. Druga z 20-latek została zgwałcona przez turystów.

Kobiety zgłosiły sprawę na policję. Udostępniły one funkcjonariuszom profile społecznościowe mężczyzn, z którym się spotkały. Pięciu Francuzów zostało zatrzymanych - to osoby w wieku od 18 do 19 lat.

To kolejna głośna sprawa gwałtu w ostatnich latach w Hiszpanii. W 2016 roku pięciu Hiszpanów - nazywających siebie “watahą" - zgwałciło młodą kobietę podczas gonitwy byków w San Fermin. Mężczyźni dostali lekkie wyroki, co doprowadziło do masowych protestów. W następnie manifestacji wyroki zmieniono - Hiszpanie zostali skazani na 15 lat więzienia.