Na dziesiątki bilionów dolarów szacuje się wartość metali ziem rzadkich, stosowanych m.in. w wysokich technologiach, znajdujących się terenie Ukrainy. Takie wyliczenia przedstawił amerykański "Newsweek". We wtorek "Financial Times" podał, że Ukraina zgodziła się na porozumienie z USA w sprawie minerałów. Donald Trump zasugerował, że spotka się w piątek z Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Amerykański "Newsweek" poinformował, że większość ukraińskich rezerw metali ziem rzadkich znajduje się w obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim oraz na Krymie, który został nielegalnie anektowany przez Rosję w 2014 roku. Według magazynu "Forbes", ok. 70 proc. krytycznych zasobów mineralnych Ukrainy, o szacowanej wartości 14,8 bln dol., skoncentrowanych jest w obwodach: dniepropietrowskim, donieckim i ługańskim, przy czym Rosja obecnie kontroluje znaczne części terytorium tych dwóch ostatnich. Minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko, cytowana przez BBC, stwierdziła, że obecnie na terytoriach okupowanych przez Rosję znajdują się zasoby minerałów o wartości 350 mld dol. 5 proc. światowych złóż krytycznych surowców Zgodnie z danymi Ukraińskiej Służby Geologicznej na terytorium kraju znajduje się 5 proc. światowych złóż krytycznych surowców, w tym m.in. 19 mln ton rezerw grafitu co czyni Ukrainę jednym z pięciu wiodących państw na świecie pod względem dostaw tego minerału. Grafit jest wykorzystywany m.in. do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Ukraina posiada także ok. 33 proc. wszystkich europejskich złóż litu, kluczowego składnika do produkcji baterii. Przed rosyjskim pełnoskalowym atakiem w 2022 r. globalny udział Ukrainy w produkcji tytanu wynosił 7 proc. Metal ten jest powszechnie wykorzystywany od budowy samolotów po elektrownie. / Michał Czernek / PAP Poza tym posiada też znaczące złoża metali ziem rzadkich. To grupa 17 pierwiastków wykorzystywanych m.in. do produkcji broni, elektroniki czy turbin wiatrowych. Kanadyjska firma konsultingowa SecDev zajmująca się ryzykiem geopolitycznym, na zlecenie "Washington Post" przeprowadziła w sierpniu 2022 r. analizę, która wykazała, że w pierwszych miesiącach wojny Rosja zajęła terytorium, na którym znajduje się 63 proc. ukraińskich kopalni węgla oraz połowa ukraińskich złóż manganu, cezu, tantalu i pierwiastków ziem rzadkich. Rosja: Mamy dużo metali ziem rzadkich i jesteśmy otwarci na współpracę z USA Kreml oznajmił we wtorek, że Rosja ma dużo metali ziem rzadkich i jest otwarta na współpracę z USA w ich wydobyciu. Według Władimira Putina chodzi też o złoża w Donbasie. Donald Trump zasugerował we wtorek, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę o minerałach. Prezydent USA stwierdził również, że chciałby kupić minerały od Rosji. Zobacz również: Polska zamówi kolejnych kilka tys. Starlinków dla Ukrainy

