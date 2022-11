Brukselska policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by opanować sytuację po wybuchu zamieszek - podaje dziennik "De Standaard". Burmistrz Brukseli Phillipe Close zaapelował, by omijać centrum miasta.

Zamieszki w Brukseli / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Zamieszki wybuchły po meczu Belgii i Maroka na piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze (Marokańczycy wygrali go 2:0). Po pewnym czasie przerodziły się w bitwę z policją.

Zamieszki w Brukseli / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Jak podaje "De Standaard", uczestnicy zamieszek rzucają petardy, rozpalają ogniska, niszczona jest też m.in. sygnalizacja świetlna i pojazdy. Rozbijane są też witryny sklepowe. Według relacji dziennika, szczególnie agresywni są Marokańczycy. Chcemy po prostu świętować, ale policja nam nie pozwala - powiedział jeden z nich - 24-letni Mohammed. Z kolei brytyjski "Express" twierdzi, że uliczna agresja to także efekt frustracji belgijskich kibiców po porażce ich drużyny.

Zamieszki w Brukseli / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Burmistrz Brukseli Phillipe Close zdecydowanie potępił zamieszki i zaapelował do kibiców, by nie przyjeżdżali do centrum miasta.

Jak podaje belgijska telewizja VRT, także policja poprosiła mieszkańców o unikanie centrum miasta, aby umożliwić służbom wykonywanie swojej pracy.