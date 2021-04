Po południu w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze odbędzie się pogrzeb księcia Filipa, który był mężem Elżbiety II. Pogrzeb odbędzie się zgodnie z restrykcjami wprowadzonymi z powodu koranawirusa. Królowa Elżbieta II będzie w trakcie uroczystości pogrzebowych swojego męża siedziała sama, obok trumny będzie szło czworo ich dzieci, zaś książęta William i Harry będą szli, oddzielnie, za trumną.

Książę Filip zmarł na zamku w Windsorze w wieku 99 lat / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Pałac Buckingham opublikował listę 30 uczestników ceremonii oraz przedstawił niektóre szczegóły jej przebiegu. Ponieważ pogrzeb musi się odbyć zgodnie z restrykcjami wprowadzonymi z powodu epidemii, będzie on wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej był planowany, ale jak podano, starano się spełnić maksymalnie dużo życzeń wyrażonych przez księcia.

Na liście uczestników, o której ostatecznym kształcie decydowała królowa, są oprócz niej samej, czwórka ich dzieci - Karol, Anna, Andrzej i Edward z małżonkami (z wyjątkiem rozwiedzionego Andrzeja) oraz ósemka wnuków, przy czym czwórka z nich - William, Zara Tindall, Beatrycze i Eugenia z własnymi małżonkami. Nie będzie natomiast żadnych prawnuków, gdyż uznano, że są zbyt młodzi.

Pozostałą dziesiątkę uzupełniają dzieci nieżyjącej już siostry królowej, księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones i lady Chatto wraz z mężem, trójka kuzynów królowej - Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu i księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten, a także - co jest sporym zaskoczeniem - trójka niemieckich kuzynów księcia. Ich osoby nie przewijały się w spekulacjach brytyjskich mediów na temat listy uczestników.

Pałac Buckingham powiedział, że królowa stanęła przed "bardzo trudnymi" decyzjami przy wyborze uczestników, gdyż według planów sprzed epidemii miało w nim wziąć udział ok. 800 osób, a monarchini chciała, aby wszystkie gałęzie rodziny księcia były reprezentowane.

Pogrzeb odbędzie się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Ciało księcia spoczywa obecnie w prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze.

Wcześniej trumna zostanie przeniesiona stamtąd do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia na tę okazję wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego. Obok trumny będą szły dzieci księcia, zaś za nią pozostali uczestnicy uroczystości, z wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy monarszym Bentleyem. Książę William i Harry, którzy pozostają w nienajlepszych stosunkach nie będą szli obok siebie, lecz będzie przedzielał ich Peter Philips, syn księżniczki Anny.

Wbrew tradycji wszyscy mężczyźni będą w garniturach, a nie w mundurach wojskowych, co pomoże uniknąć kontrowersji w związanych ze statusem księcia Andrzeja i księcia Harry'ego, którzy z różnych powodów wycofali się z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej.

Ceremonia, jak zapowiedział Pałac Buckingham, ma przede wszystkim nawiązywać do wojskowej kariery księcia i do jego dokonań z późniejszego okresu.

Książę Filip, który był mężem Elżbiety II przez ponad 73 lata, zmarł w wieku 99 lat.

