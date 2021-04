Już cztery dni po śmierci księcia Filipa Elżbieta II wróciła do wykonywania obowiązków. Brytyjska królowa i książę Edynburga byli małżeństwem przez ponad 73 lata.

Królowa Elżbieta II i książę Filip, czerwiec 2020 / Fiona Hanson / PAP/PA

Książę Filip zmarł w piątkowy poranek na zamku w Windsorze w wieku 99 lat.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższą sobotę.

Po śmierci Filipa królowa Elżbieta II zatwierdziła 8-dniową - a więc trwającą do dnia pogrzebu - żałobę narodową. Sama rodzina królewska ma natomiast uczcić pamięć księcia Edynburga dwutygodniową żałobą, która zakończy się 22 kwietnia. Jak zapowiedział Pałac Buckingham: członkowie rodziny mają w tym czasie wykonywać obowiązki, m.in. kontynuować spotkania, jeśli będzie to uznane za stosowne, i nosić oznaki żałoby.

Do obowiązków wróciła już sama Elżbieta II: we wtorek wzięła udział w prywatnej ceremonii, w czasie której hrabia Peel formalnie ustąpił ze stanowiska lorda szambelana.

Rolą lorda szambelana jest m.in. organizowanie uroczystości z udziałem Windsorów, w tym także pogrzebów członków rodziny królewskiej.

Hrabia Peel pełnił tę funkcję przez ostatnich 14 lat, w zeszłym roku ogłosił przejście na emeryturę. Jego następca, były szef MI5 Andrew Parker objął funkcję 1 kwietnia, a więc nieco ponad tydzień przed śmiercią księcia Filipa.

W czasie wtorkowej formalnej ceremonii na zamku w Windsorze królowa odebrała od hrabiego Peela laskę i insygnia.

"Hrabia Peel miał dziś audiencję u Królowej, oddał swoją laskę i insygnia urzędu Lorda Szambelana oraz odznakę Kanclerza Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i wyszedł po zrzeczeniu się funkcji Lorda Szambelana, kiedy Jej Wysokość nadała mu Królewski Łańcuch Wiktoriański" - napisano w oficjalnym rejestrze wydarzeń z udziałem członków rodziny królewskiej.

Książę Andrzej: Królowa opisała śmierć męża jako pozostawienie ogromnej pustki w jej życiu

Elżbieta II i Filip byli małżeństwem przez ponad 73 lata - od 1947 roku.

Dzień po śmierci księcia rzecznik Pałacu Buckingham, zapytany, jak królowa radzi sobie ze stratą męża, odparł jedynie krótko: "To rodzina w żałobie".

Nieco więcej zdradził syn Elżbiety i Filipa książę Andrzej.

"Królowa, jak wiadomo, jest niezwykle stoicką osobą. Rozmyśla nad tym. Opisała to jako pozostawienie ogromnej pustki w jej życiu, ale my, rodzina, ci, którzy są blisko, zbieramy się, aby upewnić się, że jesteśmy przy niej, by ją wesprzeć" - powiedział dziennikarzom książę Andrzej.