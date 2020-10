Przedstawiciel francuskiego wymiaru sprawiedliwości poinformował w sobotę rano, że w piątek aresztowano trzecią osobę w związku z czwartkowym zamachem w bazylice Notre-Dame w Nicei, na południu Francji, w którym zginęły trzy osoby.

Służby na miejscu ataku w Nicei / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Policja podała wkrótce potem, że do trzeciego zatrzymania doszło zaraz po aresztowaniu drugiego podejrzanego, który miał kontakt z zamachowcem przed atakiem.

Zatrzymany to 33-letni mężczyzna. Staramy się ustalić jego rolę w tej sprawie - poinformowało źródło w wymiarze sprawiedliwości.



Również pierwszy mężczyzna zatrzymany w tej sprawie w czwartek jest podejrzany o to, że dzień przed atakiem w bazylice kontaktował się ze sprawcą zamachu.



Zabójca, 21-letni Tunezyjczyk Brahim Aoussaoui, wraz z grupą imigrantów zszedł 20 września z łodzi na Lampedusie i trafił do ośrodka pobytu w Bari w Apulii. 25 października przedostał się nielegalnie do Francji. Cztery dni później zaatakował ludzi nożem w bazylice Notre Dame w Nicei, zabijając dwie kobiety i kościelnego.



Aoussaoui, który został postrzelony przez policję, znajduje się w szpitalu, jego stan określany jest jako krytyczny.