Co najmniej 27 osób zginęło i 20 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym na autobus przewożący funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na południowym wschodzie Iranu - podała państwowa irańska agencja IRNA.

Miejsce zamachu / FARS NEWS AGENCY HANDOUT / PAP/EPA

Do wybuchu samochodu pułapki doszło na drodze łączącej miasta Zahedan i Chasz w prowincji Sistan i Beludżystan.

Agencja Fars podaje, że do przeprowadzenia ataku przyznało się sunnickie ugrupowanie zbrojne Dżaisz al-Adl (Armia Sprawiedliwości). W ostatnich latach to radykalne ugrupowanie przeprowadziło wiele ataków na cele wojskowe w Iranie.



Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany też Gwardią Rewolucyjną lub Strażnikami Rewolucji, został utworzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu jej obrony przed - jak to określano - "wewnętrznymi i zewnętrznymi" zagrożeniami. Jej zwierzchnikiem jest najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Gwardia, złożona z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.