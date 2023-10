Mężczyzna, który strzelał do szwedzkich kibiców w Brukseli, jest nadal poszukiwany. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zamachowiec przyznał, że zabił Szwedów.

Belgijska policja na miejscu zdarzenia / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem ok. godziny 19:00 w Brukseli w pobliżu Place Sanctelette - około 5 km od stadionu Króla Baudouina I (dawniej Heysel), gdzie odbywał się mecz. Reprezentacja Szwecji grała z Belgią w eliminacjach ME 2024.

Zamachowiec, zidentyfikowany przez belgijskie media jako Abdesalem L., w mediach społecznościowych posługiwał się imieniem Slayem S. To 45-letni mężczyzna pochodzenia tunezyjskiego, który w 2019 roku dostał odpowiedź odmowną na wniosek o azyl. W Belgii przebywał nielegalnie. Mieszkał w dzielnicy Schaerbeek z partnerką i córką. Gazeta "Sudinfo" pisze, że Tunezyjczyk zradykalizował się, był już wcześniej podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Tunezji.

Jego celem byli szwedzcy kibice - przyznał premier Belgii Alexander De Croo.

Mężczyzna śledził w mediach społecznościowych szwedzkie konta, między innym islamskie strony na Tik Toku, jak na przykład "Sweden Injustice". Jak podają media, na portalu tym szerzone są konspiracyjne teorie, między innymi o tym, że służby socjalne porywają muzułmańskie dzieci.

Szwedzka policja TV4 podała, że zamachowiec wchodził na stronę policji regionu Dalarna na Facebooku. Nie wiadomo, jakich informacji tam szukał.

Prokurator Frédéric Van Leeuw powiedział na konferencji prasowej, że sprawca śledził swoje ofiary po tym, jak wsiadły do taksówki. Zaczął strzelać, kiedy samochód zatrzymał się na skrzyżowaniu.

Belgijska policja / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Sprawca zabił dwóch mężczyzn, trzeciego ciężko ranił. Według gazety "Neuwsblad" ranny to także Szwed, inne źródła podają, że to kierowca taksówki, który przywiózł kibiców na mecz.

Na nagraniu wideo wykonanym przez świadka widać mężczyznę w odblaskowej pomarańczowej kurtce i białym kasku, z bronią, który zsiada ze skutera i strzela do ludzi na ulicy. Rusza za nimi w pościg, kiedy uciekają do budynku, oddając kolejne strzały, m.in. do osoby leżącej na ziemi. Następnie wsiada na skuter i ucieka. Krzyczy przy tym "Allahu akbar" (Allach jest wielki).

Szwedzka gazeta "Expressen" podaje, że zamachowiec strzelał z broni automatycznej.

Po tym zdarzeniu Tunezyjczyk opublikował na Facebooku film. Nazywa siebie "wojownikiem na ścieżce Allaha". Żyjemy na drodze naszej wiary i umieramy na drodze naszej wiary. Zabiłem trzech Szwedów, chwała Allahowi - mówi, przyznając, że jest dżihadystą Państwa Islamskiego.

Władze wprowadziły w Brukseli czwarty - najwyższy - poziom zagrożenia terrorystycznego. Zamachowca poszukuje 5 tysięcy belgijskich policjantów.