Po 8 latach poszukiwania przez policję, Xavier Dupont de Ligonnès – 58-letni francuski arystokrata - został zatrzymany na lotnisku w szkockim Glasgow. Francuz był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z zamordowaniem w 2011 roku swojej żony i czwórki dzieci. Przez wszystkie te lata policja nie była w stanie namierzyć mordercy. Okazało się, że przeszedł operację plastyczną.

Pogrzeb rodziny Xaviera Duponta de Ligonnèsa / CHARLY TRIBALLEAU / PAP/EPA

Do zbrodni doszło w 2011 roku. Xavier Dupont de Ligonnès zastrzelił 48-letnią żonę Agnes oraz czwórkę ich dzieci - 20-letniego Arthura, 18-letniego Tomasa, 16-letnią Anne i 13-letniego Benoita. Do zbrodni doszło w rezydencji rodziny w Nantes.

Prokuratura mówiła wprost - to była egzekucja. Wszystkie ofiary zginęły od dwóch strzałów w głowę. Zabójca użył pistoletu z tłumikiem. Zakopał ciała bliskich w przydomowym ogrodzie.

Zwłoki znaleziono dopiero po kilku tygodniach. Mężczyzna poinformował bowiem część znajomych, że wyjeżdża z rodziną do Australii. Innym zaś opowiedział, że jest amerykańskim szpiegiem, który podlega programowi ochrony świadków i dlatego musi na jakiś czas zniknąć.

W śledztwie wyszło na jaw, że pięć miesięcy przed zbrodnią De Ligonnès rozpoczął trening na strzelnicy w Nantes. W posiadłości znaleziono także rachunki, z których wynikało, że kupił tłumik, wózek na dwóch kółkach, łopatę i wapno kredowe, które mogło zostać użyte podczas zakopywania ciał.

Okazało się też, że De Ligonnès miał problemy finansowe. Próbował nawet pożyczyć pieniądze od swojej kochanki.

Od kwietnia 2011 roku Xavier Dupont de Ligonnès ukrywał się. Policja rozważała nawet wersję, że popełnił samobójstwo. Kilka razy miała sygnały, że ktoś widział osobę przypominającą go. Dopiero wczoraj udało się go złapać.

Jak informują francuskie media, arystokrata został zauważony na lotnisku w Paryżu. Policja zdecydowała się go zatrzymać jednak dopiero w Glasgow. Nie stawiał oporu.

Francuskie media donoszą, że przeszedł operację plastyczną. Podróżował posługując się skradzionym dowodem tożsamości. Źródła, na które powołują się media, twierdzą, że trwa weryfikowanie DNA arystokraty. Pobrane od niego odciski palców wskazują jednak na to, że wreszcie udało się zatrzymać mordercę.

Z wcześniejszych maili, które zdobyła francuska policja, wynika, że De Ligonnès miał o sobie bardzo wysokie mniemanie. Myślę, że można uznać, że mam manię wyższości. Ale to wynika z prostej obserwacji: należę do grupy osób, które są inteligentne, zdeterminowane, zrównoważone, cieszą się dobrym zdrowiem psychicznym i moralnością. Takie osoby to rzadkość - stwierdził De Ligonnès. Odnosił się także do swojego katolickiego wychowania. Gdy dorastałem, byłem oddany religii, wierze, byłem pod wpływem babci i matki. Nie buntowałem się, jak inne nastolatki, nie brałem narkotyków i nie uganiałem za dziewczynami - napisał arystokrata w jednym z maili przejętych przez policję.