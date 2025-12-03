Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini z zarzutami. Podobnie dwie inne osoby. Chodzi o śledztwo korupcyjne dotyczące szkoleń dla młodszych dyplomatów finansowanych z pieniędzy UE. Trójka oskarżonych wyszła ostatniej nocy z aresztu po wpłaceniu kaucji.

Federica Mogherini / Ahmed Gomaa/Xinhua News / East News

Prokuratura Europejska (EPPO) postawiła zarzuty byłej szefowej unijnej dyplomacji Federice Mogherini oraz dwóm innym osobom w związku ze śledztwem korupcyjnym dotyczącym szkoleń dla młodszych dyplomatów finansowanych z funduszy UE.

Oprócz Mogherini zarzuty usłyszeli: wysoki urzędnik Komisji Europejskiej i były sekretarz generalny ESDZ Stefano Sannino oraz zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego.

Cała trójka opuściła areszt po wpłaceniu kaucji w nocy z wtorku na środę.

Po przesłuchaniu przez belgijską policję Federica Mogherini jeszcze we wtorek usłyszała formalne zarzuty - poinformowała w środę nadzorująca śledztwo EPPO. Zarzuty postawiono także dwóm innym aresztowanym w sprawie: wysokiemu urzędnikowi Komisji Europejskiej i byłemu sekretarzowi generalnemu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Stefano Sannino oraz zastępcy dyrektora Kolegium Europejskiego.

Cała trójka opuściła areszt w nocy z wtorku na środę po wpłaceniu kaucji. Jak podała EPPO, zarzuty dotyczą oszustw i korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej.

Śledztwo dotyczy przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim, którym aktualnie kieruje Mogherini. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021-2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii.

Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji, oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu - poinformowała jeszcze we wtorek EPPO.

We wtorek wieczorem Kolegium Europejskie opublikowało oświadczenie, w którym przyznało, że zostało poinformowane o działaniach śledczych i potwierdziło przeszukania przeprowadzone na kampusie uczelni w Brugii. Szkoła zobowiązała się także do pełnej współpracy w władzami. W Kolegium Europejskim kształcą się unijni urzędnicy; uczelnia ma także placówki w Warszawie i Tiranie.

EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej - belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.

