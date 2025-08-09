Wypadek z udziałem obywateli Polski w Egipcie - przekazała ambasada RP w Kairze. Dodała, że zostali przewiezieni do szpitali. Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia o wypadku w Egipcie, w którym miała uczestniczyć czteroosobowa rodzina z Polski.

Wypadek w Egipcie. Polacy wśród rannych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Egipski portal Khabarmena poinformował, że do zdarzenia z udziałem trzech samochodów doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr nad Morzem Czerwonym, na południe od popularnej wśród polskich turystów Hurghady.

Według portalu rannych w wypadku zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.

Serwis dla polskich turystów hurghada24.pl podał, że do wypadku doszło w piątek na drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża. Zgodnie z ustaleniami tego portalu poszkodowani obywatele Polski to osoby w wieku 12-41 lat, należące do jednej rodziny.

Mają obecnie przebywać w szpitalu w Al-Kusajr i klinice w Port Ghalib.

Tragiczny wypadek w Egipcie z udziałem Polaków

To kolejny w ostatnim czasie wypadek z udziałem polskich obywateli w Egipcie.

Do zdarzenia doszło we wtorek 29 lipca w pobliżu miejscowości Marsa Alam.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przed tygodniem poinformował, że w wypadku busa w Egipcie zginęło dwoje Polaków - matka z dzieckiem. Wspomniał, że zmarli Polacy byli na wycieczce fakultatywnej.

Rannych zostało trzech obywateli polskich, przy czym dwoje z nich trafiło do szpitala.