Do poważnego wypadku doszło przed południem na niemieckiej autostradzie A12 pod Berlinem między węzłami Storkow i Fürstenwalde. Na jezdni w kierunku Berlina zderzyły się trzy pojazdy: autobus oraz dwie ciężarówki.

Policja dostała zgłoszenie o 12:24. Jej rzecznik Stefan Möhwald potwierdził, że chodzi o polski autobus.

Według wstępnych ustaleń wypadek spowodowała ciężarówka, której kierowca chciał zmienić pas, ale wjechał w jadący przed nim samochód dostawczy, a potem bokiem zderzył się z autokarem.

W wypadku polskiego autokaru, do którego doszło we wtorek na autostradzie nr 12 w Niemczech, poszkodowane zostały 53 osoby. Wszystkie są Polakami - poinformował mł. asp. Mateusz Sławek zespołu prasowego lubuskiej policji.

Z przekazanych nam informacji wynika, że bezpośrednio po wypadku sześć najciężej rannych osób pogotowie od razu zabrało do szpitali. Pozostałych, lżej poszkodowanych przemieszczono w bezpieczne miejsce, gdzie ich opatrzono i sprawdzono stan ich zdrowia. Niemieccy medycy podjęli decyzję, o przewiezieniu ich wszystkich na profilaktyczne badania do szpitali - podał funkcjonariusz.

Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz dodatkowo we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow. Na razie nie zapadła decyzja, by kogokolwiek przewozić z niemieckich szpitali do placówek w naszym kraju. Sławek zaznaczył, że jeśli zajdzie taka konieczność, lubuska policja jest gotowa do pomocy w zorganizowaniu takich transportów.