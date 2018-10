Do 19 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku drogowego w niedzielę rano na zachodzie Turcji. Ciężarówka wioząca migrantów spadła z autostrady z wysokości 20 metrów i rozbiła się w rzece. Wśród zabitych są też dzieci. 11 osób zostało rannych.

Wcześniej podawano, że w katastrofie zginęło 15 osób.

Migranci jechali z miasta Aydin, stolicy prowincji o tej samej nazwie do Izmiru na zachodnim wybrzeżu Turcji. Prawdopodobnie chcieli się dostać na półwysep Dilek, położony jedynie kilka kilometrów od wyspy Samos w Grecji, państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Policja nie podała narodowości ofiar.

Niemal codziennie greckie siły bezpieczeństwa znajdują grupy migrantów, próbujących przedostać do kraju z Turcji w drodze do Włoch i dalej do Niemiec, bez rejestrowania się w Grecji.