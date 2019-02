Włoska telewizja pokazała nagranie z prywatnej rozmowy włoskiego premiera z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Do spotkania doszło na forum ekonomicznym w Davos. Premier tłumaczył kanclerz zawiłości włoskiej polityki.

Niemiecka polityk i włoski premier nie wiedzieli, że są nagrywani. Rozmowa miała więc mocno nieformalny charakter. Została wyemitowana w programie publicystycznym "Piazzapulita" w stacji La 7.



Angela Merkel i Giuseppe Conte rozmawiają w języku angielskim, popijając kawę. Włoski premier tłumaczy kanclerz, że koalicyjny Ruch Pięciu Gwiazd wicepremiera Luigiego Di Maio przeżywa trudne chwile, bo jego notowania w sondażach spadają, podczas gdy poparcie dla Ligi Matteo Salviniego rosną. Przeprowadziliśmy sondaże. Oni są bardzo zaniepokojeni, bo Salvini ma 35-36 procent, a oni zeszli do 27-26 procent. Dlatego mówią: jakie są tematy, które mogą nam pomóc w kampanii wyborczej? - pyta włoski polityk w kontekście majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.



Na nagraniu słychać, jak Giuseppe Conte mówi: "Bo w sprawie imigracji wszystkim zajmuje się Salvini. On wszystko zamyka. Nie ma żadnej przestrzeni. Ja mam inne podejście". Przypomniał, że podczas jednego z kryzysów spowodowanego napływem migrantów, kiedy wicepremier Salvini zamknął porty dla statków, on zadeklarował gotowość przyjęcia przez Włochy kobiet oraz dzieci i przywiezienia ich samolotem. Angela, nie martw się, jestem bardzo zdeterminowany - podkreślał.



"Salvini jest przeciwko wszystkim"

Kiedy Angela Merkel zapytała, na czym koncentruje się Ruch Pięciu Gwiazd, Conte odpowiedział: "W partii jest wielu, którzy mówią: naszym przyjacielem są Niemcy, a zatem musimy prowadzić kampanię przeciwko Francji". To stwierdzenie wywołało wyraźne rozbawienie kanclerz.To bardzo uproszczone - stwierdziła i zapytała "a zatem Salvini jest przeciwko Francji i Niemcom, a Di Maio przeciwko Francji?". Salvini jest przeciwko wszystkim - odpowiedział włoski premier.



To nieprawda, że jestem przeciwko wszystkim - tak Matteo Salvini skomentował w rozmowie z dziennikarzem opublikowaną rozmowę. "Oczywiście - dodał - Francja ma interesy ekonomiczne i geopolityczne sprzeczne z naszymi". Ja między Francją a Niemcami zawsze wybieram Niemcy - podkreślił szef MSW. Zapewnił, że ceni premiera Conte i dlatego jego zdaniem "może on powiedzieć wszystko".



Dodał że "to, iż Merkel jest zaniepokojona Salvinim, to powód do satysfakcji".