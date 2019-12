Pięć osób zginęło, co najmniej 20 jest poszkodowanych, są też zaginieni – to aktualny bilans po wybuchu wulkanu na White Island przy wschodnim wybrzeżu Wyspy Północnej, jednej z głównych wysp Nowej Zelandii. Na nagraniu z kamery widać, że turyści znajdowali się przy kraterze chwilę przed erupcją wulkanu.

Erupcja wulkanu na Białej Wyspie / NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT / PAP/EPA

Co najmniej 23 osoby zostały ewakuowane z Białej Wyspy, w tym osoby ranne. Kilka osób jest zaginionych.

Jak przekazał zastępca komisarza policji John Tims, w sumie na wyspie w momencie wybuchu wulkanu przebywało około 50 osób. Jak sprecyzował Tims, wśród rannych i zaginionych są zagraniczni turyści. Pierwsze informacje wskazywały, że na wyspie i w jej okolicach znajdowało się 100 osób, wiele z nich miało zaginąć.

"Pióropusz pary i popiołu"

Wulkanolog z grupy badawczej GNS Science, Brad Scott przekazał, że w wyniku erupcji wulkanu, do której doszło ok. 14 czasu lokalnego (godzina 2 w Polsce) w powietrze wyrzucony został "pióropusz pary i popiołu" na wysokość ok. 3600 metrów. Z wyspy ewakuowano 23 osoby, w tym turystów ze statku wycieczkowego Ovation of the Seas.

Reuter rozmawiał z turystą, który zszedł z Białej Wyspy na łódź tuż przed wybuchem. Michael Schade opublikował na Twitterze pokazujące erupcje. Trudno było w to uwierzyć. Cała nasza grupa stała na krawędzi krateru dosłownie 30 minut przed całym zdarzeniem - mówił w rozmowie z Agencją Reuters.

Turyści byli w kraterze na chwilę przed wybuchem

Obraz z kamery na Białej Wyspie / NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT / PAP/EPA

Na kamerze należącej do agencji naukowej GeoNet, która monitoruje wyspę widać, że godzinę przed erupcją turyści szli w stronę i z krateru. Kamera uchwyciła o godzinie 14:00 czasu miejscowego grupę ludzi tuż przy krawędzi krateru. O 14:10 - na chwilę przed erupcją - grupa odchodzi od krateru podążając wydeptaną ścieżką.

Wideo youtube



Szef Stowarzyszenia Statków Wycieczkowych Nowej Zelandii potwierdził, że na Wyspie znajdowali się turyści ze statku wycieczkowego Ovation of the Seas. Wycieczkowiec może pomieścić 5 tys. pasażerów.

"Możemy potwierdzić, że wielu naszych klientów odwiedziło dziś wyspę" - oświadczyła firma w wiadomości przesłanej Reuters.

Wulkan na Białej Wyspie

Eksperci wskazują, że erupcja była niespodziewana, ale nie była czymś wyjątkowym. W każdej chwili można się spodziewać nagłych, nieoczekiwanych erupcji wulkanów, takich jak ten na Białej Wyspie - powiedział Shane Cronin, wulkanolog z Uniwersytetu w Auckland komentując erupcję.

Największa tragedia na Białej Wyspie wydarzyła się w 1914 roku. W wyniku erupcji wulkanu zginęło 12 górników wydobywających siarkę. Wyspa została własnością prywatną w 195 roku. Każdego roku odwiedza ją ok. 10 tys. osób.

Whakaari jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Nowej Zelandii. 70 proc. wulkanów Nowej Zelandii znajduje się pod wodą.

Biała Wyspa znajduje się około 50 km od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej.