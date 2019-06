Do potężnego wybuchu doszło w bloku w centrum szwedzkiego miasta Linköping. Do szpitala trafiły dwie osoby. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Jedna z hipotez mówi o ładunku wybuchowym podłożonym przez gang motocyklowy Bandidos. Taka informacja pojawiła się między innymi w lokalnej gazecie „Borås Tidning”.

