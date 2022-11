​O godz. 1:00 w nocy czasu polskiego (19:00 czasu lokalnego) zakończyło się głosowanie we wtorkowych wyborach do Kongresu USA w siedmiu amerykańskich stanach: Georgii, Indianie, Kentucky, Wirginii, Florydzie, Karolinie Południowej i Vermont.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Republikanie Todd Young z Indiany oraz Tim Scott z Karoliny Połudiowej obronią swoje reelekcje, zaś w Vermont wygra dotychczasowy senator Peter Welch - podał ośrodek Edison Research, w oparciu o cząstkowe wyniki wyborów. Są to pierwsze wyścigi, w których zapadły nieoficjalne rozstrzygnięcia. Wszyscy trzej byli zdecydowanymi faworytami w swoich pojedynkach.

Również republikański senator Rand Paul z Kentucky uzyskał reelekcję - podała we wtorek agencja AP, opierając się na cząstkowych wynikach wyborów. Paul jest znany m.in. z izolacjonistycznych poglądów na politykę zagraniczną i sceptycznego podejścia do pomocy dla Ukrainy.

Paul, który swoją funkcje sprawuje od 2010 r., był zdecydowanym faworytem w pojedynku z Charlesem Bookerem w konserwatywnym Kentucky.

Senator Republikanów sprzeciwiał się każdemu z trzech pakietów środków dla Ukrainy uchwalonych przez Kongres. Był też znany z krytyki NATO oraz jako największy przeciwnik doktora Anthony'ego Fauciego, publicznej twarzy walki z pandemią w USA.

Do najważniejszych pojedynków należą rywalizacje o mandat senatora w Georgii i Florydzie. W Georgii mierzą się była gwiazda futbolu amerykańskiego Republikanin Herschel Walker i obecny senator Demokratów, pastor Raphael Warnock.

Przedwyborcze sondaże wskazywały na remis.

Na Florydzie o reelekcję stara się senator Republikanów Marco Rubio oraz gubernator Ron DeSantis. Obaj są faworytami. Ten drugi uważany jest za głównego partyjnego rywala Donalda Trumpa w perspektywie wyborów prezydenckich 2024 r.

Ostatnie lokale zostaną zamknięte na Hawajach o 6:00 rano czasu polskiego. Władze ostrzegają jednak, że w niektórych przypadkach liczenie głosów może zająć kilka dni.

Zarówno w Kentucky, jak i w Indianie głosowanie kończy się o 18 czasu lokalnego, ale oba stany są podzielone między dwie strefy czasowe. Niemal równocześnie zacznie się liczenie głosów, a większość wyników spodziewana jest w ciągu trzech godzin.

Nie wszędzie liczenie głosów odbędzie się tak szybko. Władze Pensylwanii ostrzegły, że rozstrzygnięcie kluczowego wyścigu o mandat senatora z tego stanu może zająć nawet kilka dni, m.in. ze względu na lokalne przepisy dotyczące liczenia głosów korespondencyjnych.

Wyścig w Pensylwanii może przesądzić o to, która z partii będzie miała większość. Podobnie długo może potrwać wyłonienie zwycięzców w innym kluczowym stanie, Arizonie.

Stawką wyborów jest pełny skład Izby Reprezentantów, 35 ze 100 mandatów w Senacie oraz posady gubernatorów w 36 stanach.

Trump: To, co się dzieje podczas głosowania, jest "bardzo, niesprawiedliwe"

Były prezydent USA Donald Trump wyraził w mediach społecznościowych oburzenie związane z awariami maszyn do tabulacji głosów w Arizonie.

To, co się dzieje, jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe - powiedział w wideo opublikowanym na swoim portalu Truth Social. Wezwał też do protestów.

Mówią, że maszyny nie działają. Mówią, że kończy im się papier (...) To bardzo, bardzo niesprawiedliwe, co się dzieje - powiedział Trump. Odniósł się w ten sposób do awarii maszyn do zliczania głosów w hrabstwie Maricopa w Arizonie. Według władz, problem dotyczył maszyn w ok. 20 proc. lokali wyborczych w tym największym hrabstwie stanu. Jednocześnie przedstawiciele zapewnili, że awaria maszyn nie przeszkodzi w oddaniu głosu.

Trump sugerował, że może to być celowy zabieg wymierzony w wyborców Republikanów, którzy w większości głosują w lokalach, a nie korespondencyjnie.

Były prezydent wyraził też we wtorek wątpliwości, co do przebiegu głosowania w innych stanach, m.in. w Pensylwanii i Detroit w Michigan.

"Sytuacja z głosami korespondencyjnymi w Detroit jest BARDZO ZŁA. Ludzie przychodzą do lokali, by tylko usłyszeć, "przepraszam, już zagłosowałeś". Protestujcie, protestujcie, protestujcie!" - napisał.

Miejscowe władze mocno zaprzeczyły, by takie sytuacje miały miejsce.