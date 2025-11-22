Przerażające informacje z Nigerii. W piątek uzbrojeni napastnicy wtargnęli do katolickiej szkoły w stanie Niger na północnym zachodzie kraju i uprowadzili co najmniej 227 osób – w tym 215 uczniów oraz 12 nauczycieli. To największe masowe porwanie w Nigerii od marca 2024 roku, kiedy to ponad 200 dzieci zostało uprowadzonych w stanie Kaduna.

Seria uprowadzeń

Informacje o dramatycznym ataku przekazało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii (CAN). Wynika z nich, że z katolickiej szkoły w stanie Niger uprowadzono 215 uczniów i 12 nauczycieli. Jak podkreślił przewodniczący organizacji w stanie Niger, Bulus Dauwa Yohanna, podczas ataku części uczniów udało się uciec. Policja oraz lokalne władze również potwierdziły napad, jednak nie podały oficjalnej liczby porwanych.

Władze stanu Niger zwróciły uwagę, że zaatakowana szkoła nie zastosowała się do nakazu zawieszenia działalności, wydanego przez lokalny rząd w związku z rosnącym zagrożeniem po wcześniejszych porwaniach. W ostatnich dniach doszło do serii takich incydentów - w poniedziałek w stanie Kebbi uprowadzono 25 uczennic, głównie muzułmanek, a dzień później w stanie Kwara z kościoła porwano 38 wiernych, za których porywacze zażądali okupu. Wszystkie trzy stany - Kebbi, Niger i Kwara - sąsiadują ze sobą.

Nikt nie przyznał się do porwania

Na razie żadna organizacja nie przyznała się do ostatnich ataków. W przypadku porwania w stanie Kwara podejrzewa się, że za napadem stała zwykła banda przestępcza, której celem był okup.

Sytuacja w Nigerii wzbudza zaniepokojenie na arenie międzynarodowej. Prezydent USA Donald Trump zagroził interwencją militarną, jeśli nigeryjskie władze nie poradzą sobie z falą przemocy wymierzoną w chrześcijan. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował o spotkaniu z przedstawicielem nigeryjskiego rządu w sprawie prześladowań chrześcijan. Władze Nigerii zaprzeczają, by dochodziło do tego typu działań.