Ukraina oraz Francja, Niemcy, Wielka Brytania i inne państwa europejskie przygotowały kontrpropozycję wobec planu rozejmu, przedstawionego przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, która ma stanowić ramy dla rozmów pokojowych - podał w sobotę "Wall Street Journal". Również dziś w Wielkiej Brytanii odbyło się w tej sprawie spotkanie z udziałem m.in. wiceprezydenta USA i europejskich przywódców.

Szczyt w Kijowie (maj 2025 r.) / Newscom / PAP

"Wall Street Journal" opublikował w sobotę na swoim portalu artykuł o europejskiej kontrpropozycji wobec rosyjskiej oferty zakończenia wojny w Ukrainie. Jak podano, państwa europejskie odrzucają propozycję Putina, który chciałby zaoferować Ukrainie zwieszenie broni w zamian za oddanie mu obwodu donieckiego.

Europejska odpowiedź na plan pokojowy

Rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Ukrainy i innych krajów wypracowały w mijającym tygodniu odpowiedź na plan pokojowy, przedstawiony po spotkaniu Putina z wysłannikiem Białego Domu Steve'em Witkoffem - wyjaśnia nowojorski dziennik. W tekście "WSJ" nie pojawia się informacja o tym, że Polska jest wśród "innych krajów".

Dziennik przypomina, że Trump zareagował na ofertę Putina rezygnując z własnego planu nałożenia na Rosję dodatkowych sankcji i zgodził się na spotkanie z rosyjskim dyktatorem, które ma się odbyć 15 sierpnia na Alasce. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na ten szczyt - przypomina "WSJ".

Europejczycy postanowili więc "narysować wraz z Ukrainą wspólną czerwoną linię, która (...) musi zostać uwzględniona podczas wszelkich ewentualnych negocjacji z Rosją" - relacjonuje gazeta.

Propozycja ta zawiera wymóg doprowadzenia do zawieszenia broni zanim podjęte zostaną jakiekolwiek inne kroki. Głosi też, że do przekazania terytoriów może dojść tylko wtedy, gdy będzie to wymiana dwustronna, czyli jeśli Ukraina miałaby wycofać się z pewnych rejonów, to Rosja musiałaby odstąpić inne terytoria.

Autorzy planu uznali też, że decyzje dotyczące Ukrainy muszą być podejmowane z udziałem Ukrainy, a jakiekolwiek ustępstwa terytorialne z jej strony musiałyby być zrównoważone bezwarunkowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa, z akcesją do NATO włącznie.

Nie można rozpoczynać procesu (negocjacji), odstępując terytoria podczas toczących się walk - powiedział jeden z europejskich negocjatorów.

Żądanie rozmowy

Europejski projekt dotyczący pokoju w Ukrainie został przedstawiony wiceprezydentowi USA J.D. Vance'owi, sekretarzowi stanu Marco Rubio i specjalnym wysłannikom Trumpa - Keithowi Kellogowi i Steve'owi Witkoffowi.

"WSJ" podkreśla, że propozycja, będąca wynikiem spotkania rosyjskiego przywódcy i Witkoffa, którą następnie Trump przedstawił europejskim przywódcom w sposób mylący, wywołała w Europie tygodniowe "gorączkowe zabiegi dyplomatyczne" i próby wyjaśnienia tego, co naprawdę zaproponował Putin. W piątek europejscy urzędnicy zażądali trzeciej rozmowy telefonicznej z Witkoffem, który ostatecznie wyjaśnił, że Kreml domaga się jednostronnego wycofania się Ukrainy z obwodu donieckiego.

Propozycja jest znacznie gorsza niż to, co przekazał Trump w rozmowie telefonicznej (z przywódcami) - powiedział dziennikowi europejski urzędnik.

"I gdy wreszcie stało się jasne, jak wygląda prawdziwy plan Putina, został on natychmiast odrzucony zarówno przez Zełenskiego, jak i europejskich urzędników zaangażowanych w te rozmowy" - stwierdza na zakończenie "WSJ".

Polska na sobotnim spotkaniu

W sobotę w Chevening, w hrabstwie Kent, oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiej dyplomacji, odbyło się spotkanie w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Lokalne media podały, że spotkanie zorganizowano na prośbę Stanów Zjednoczonych.

Gospodarzami sobotniego spotkania był brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy i wiceprezydent USA J.D. Vance, który spędza w Wielkiej Brytanii wakacje z rodziną.

Głos w sprawie tego spotkania zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ocenił je jako konstruktywne, dodając, że "wysłuchano wszystkich ukraińskich argumentów". Zełenski w swoim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że w sobotnich rozmowach w Wielkiej Brytanii brali udział przedstawiciele USA, Ukrainy i Europy - w tym Polski.

Droga do pokoju dla Ukrainy powinna być ustalana wspólnie i tylko wspólnie z Ukrainą, to jest kluczowa zasada - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu do Ukraińców.

W spotkaniu z Vancem i Lammym wziął także udział szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oraz sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Pod zdjęciem czterech polityków, zamieszczonym na kanale X szefa brytyjskiej dyplomacji, Lammy napisał, że tematem rozmów były kolejne kroki, które należy podjąć na rzecz pokoju na Ukrainie. Minister zapewnił, że "wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostaje niezachwiane, kontynuujemy działania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju".