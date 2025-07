Inny z przedstawicieli tajlandzkiej armii, Surasant Kongsiri, powiedział, że do starć między oboma krajami doszło w co najmniej sześciu miejscach. Wojskowy dodał, że Kambodża rozmieściła na granicy drony i żołnierzy uzbrojonych w granatniki. Żołnierze kambodżańscy otworzyli ogień do tajskich żołnierzy, zmuszając ich do odwetu - dodał.

Kambodżański resort obrony potępił "lekkomyślną i brutalną tajlandzką agresję militarną", oskarżając sąsiedni kraj o otwarcie ognia i naruszenie porozumienia mającego na celu deeskalację napięć. "Kambodża stanowczo potępia lekkomyślną i brutalną agresję militarną Królestwa Tajlandii na suwerenność i integralność terytorialną Kambodży" - napisano w oświadczeniu. Władze w Phnom Penh poinformowały, że tajlandzkie myśliwce zrzuciły dwie bomby na drogę.