Donald Trump wydłużył działanie funduszu odszkodowawczego dla poszkodowanych w atakach z 11 września 2001 roku – informuje portal Onet. Jak czytamy, władze federalne USA przeznaczyły na ten cel dodatkowe 10 mld dolarów. Daje to szansę na milionowe odszkodowania, które mogą dostać również Polacy, którzy pracowali przy oczyszczaniu terenu po tym, jak runęły wieże World Trade Center.

Wieże World Trade Center 11 września 2001 / PAP

Jak informuje Onet, Donald Trump podpisał ustawę "Nigdy nie zapominaj o bohaterach". Umożliwiła ona przedłużenie działalności funduszu kompensacyjnego dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

W ustawie jest zapis, który mówi o zapewnieniu bezterminowej opieki medycznej i odszkodowań osobom, które między 11 września 2001 roku a 30 maja 2002 roku pracowały lub przebywały w miejscach zamachów, między innymi na Dolnym Manhattanie.

Swoją obecność w tym czasie i miejscu można udokumentować poprzez przedstawienie dowodu pracy z miejsca katastrofy, kopii swoich czeków lub notarialnie potwierdzonego oświadczenia świadków, którzy również tam przebywali i mogą potwierdzić obecność w tym rejonie i czasie - mówi Onetowi mecenas Andrew Kaminski, amerykański prawnik polskiego pochodzenia, który pomaga w uzyskaniu odszkodowań.

Ustawa, którą podpisał prezydent USA, przedłuża działalność funduszu do 2092 roku. Jak czytamy w Onecie - w praktyce oznacza to, że fundusz będzie działał bezterminowo. Pojawił się również zapis o tym, że zostanie on zasilony kwotą 10 mln dolarów. Z tych środków korzystać będą między innymi robotnicy, którzy pracowali przy oczyszczaniu skutków ataku i zachorowali, wdychając toksyczne substancje występujące wówczas w tej strefie - tłumaczy w Onecie mecenas Kaminski.

Dotychczas wnioski o odszkodowania złożyło 40 tys. osób. W przypadku chorób nienowotworowych (głównie układu oddechowego i pokarmowego) można liczyć na jednorazowe odszkodowanie do 90 tys. dolarów. W przypadku nowotworów - nawet do 250 tys. dolarów. Jeśli chora osoba umrze, spadkobiercy otrzymują kolejne 250 tys. dolarów.

Ponadto, jeśli było się w związku małżeńskim, wówczas partner otrzymuje dodatkowo 100 tys. dolarów, a każde dziecko również po 100 tys. dolarów.

Zamachy z 11 września

11 września 2001 doszło do serii czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych w USA za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Kaida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W przypadku czwartego samolotu atak nie powiódł się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego maszyna rozbiła się.

Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób.