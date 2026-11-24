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Polska, Węgry, Słowacja i Czechy wspólnie naciskają na Komisję Europejską w sprawie ETS2. Premierzy czterech państw, w tym Donald Tusk, wystosowali list do Ursuli von der Leyen, w którym domagają się przesunięcia uruchomienia nowego systemu opłat za emisje CO2 w transporcie drogowym i ogrzewaniu budynków z 2028 na 2030 rok.

W liście nawiązują do wniosków październikowego szczytu UE, podczas którego przywódcy zobowiązali Komisję Europejską do zaktualizowania oceny skutków ETS2. Dziennikarka RMF FM informowała wówczas, że zapisy otwierają drogę do odroczenia ETS2.

Tusk walczył, żeby ETS nie dobijał przemysłu. Droga do odroczenia ETS2 otwarta Premier Donald Tusk pierwszego dnia na szczycie UE walczył na trzech frontach w sprawie podejścia UE do ETS - ustaliła dziennikarka RMF FM. Sprzeciwiał się zasilaniu nowego unijnego budżetu dochodami z emisji CO₂, domagał się ochrony europejskiego…

Premierzy przedstawiają osiem obszarów, które Komisja powinna uwzględnić w nowej ocenie skutków systemu. Chodzi między innymi o wpływ ETS2 na inflację, ceny energii, koszty życia obywateli i konkurencyjność europejskich firm.

Ostrzegają, że nowe opłaty mogą oznaczać dodatkowe obciążenia liczone w dziesiątkach miliardów euro. Ich zdaniem wzrost kosztów ogrzewania i transportu uderzy w gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a system może zostać odebrany jako „nowy europejski podatek klimatyczny”.

„Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa ponoszą coraz większe koszty, co osłabia ich siłę nabywczą i zaufanie społeczne do możliwości przeprowadzenia transformacji energetycznej. Niestety niezadowolenie związane z wysokimi kosztami życia przeradza się już w protesty społeczne w kilku państwach członkowskich” – ostrzegają.

Cztery państwa chcą także wstrzymania pierwszych aukcji uprawnień do emisji, zaplanowanych na styczeń 2027 roku, do czasu wyjaśnienia przyszłości systemu.

Nie domagają się przesunięcia ETS2 dla całej Unii. Proszą Komisję o uwzględnienie w trwającej rewizji systemu handlu emisjami ETS możliwości odroczenia uruchomienia ETS2 „wyłącznie dla tych państw członkowskich, które tego chcą”.

Premierzy podkreślają, że nie kwestionują celów klimatycznych, ale muszą one być realizowane w sposób „ekonomicznie i społecznie możliwy do udźwignięcia”.

Tymczasem wczoraj osiem innych państw wystąpiło w obronie ETS2.

Dania, Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwecja w liście do komisarza ds. klimatu Wopkego Hoekstry sprzeciwiły się jakimkolwiek zmianom i dalszym opóźnieniom. Argumentowały, że ETS2 jest ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, bo ograniczy zależność od importowanej ropy i gazu oraz przyspieszy elektryfikację transportu i ogrzewania.

Zapowiada się więc ostry spór o przyszłość systemu. Państwa członkowskie chcą uzgodnić stanowisko w sprawie reformy ETS 11 grudnia, ale kwestia ETS2 może wymagać rozstrzygnięcia na najwyższym szczeblu, przez szefów państw i rządów.