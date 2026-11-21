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Statek towarowy, zmierzający do Królewca, został w sobotę zaatakowany przez drony na wodach międzynarodowych w Zatoce Fińskiej - poinformowały władze rosyjskie i fińskie. Finlandia postanowiła zaostrzyć środki bezpieczeństwa w tym rejonie.

Ministerstwo obrony Finlandii poinformowało na swoim portalu, że armia wykryła w sobotę atak drona na rosyjski statek handlowy, znajdujący się na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej - powiadomił resort.

Wcześniej rosyjskie władze, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że statek towarowy płynący do Królewca został zaatakowany przez dwa drony na wodach neutralnych w Zatoce Fińskiej, trzy mile morskie (około 5,5 km) od granicy z Rosją.

Statek został uszkodzony na zachód od rosyjskiej wyspy Gogłand, zapalił się, a następnie przemieścił się na fińskie wody terytorialne - relacjonuje agencja Reutera.

Strona fińska powiadomiła, że uszkodzony statek stanął w płomieniach.

Sprzęt wojskowy na pokładzie?

Statek ten ma powiązania z rosyjskimi siłami zbrojnymi - powiedział fiński strażnik graniczny Ilja Iljin agencji Reuters.

W tej chwili nie ma potwierdzonych informacji o tym, jaki ładunek znajduje się na pokładzie, ale nie można wykluczyć, że na pokładzie znajduje się sprzęt wojskowy – powiedział Iljin.

Ewakuacja załogi

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że trwa ewakuacja załogi oraz szacowanie skali uszkodzeń jednostki.

„Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla innego ruchu morskiego. Trwają przygotowania do ewentualnych działań ratunkowych, prowadzone we współpracy z innymi instytucjami w Finlandii oraz na szczeblu międzynarodowym” – podała w komunikacie fińska straż graniczna.

Śmigłowiec naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii

Fińskie ministerstwo obrony podało, że rosyjski śmigłowiec naruszył fińską przestrzeń powietrzną. Ministerstwo dodało, że podejrzenie naruszenia może być związane z operacjami ratunkowymi lub monitoringowymi, w których uczestniczył statek towarowy.

Obwód królewiecki

Obwód królewiecki to rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, granicząca z Polską i Litwą. Obszar ten uważany jest za punkt zapalny w relacjach między Rosją a Unią Europejską i NATO - przypomniał Reuters.