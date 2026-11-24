Mocne słowa wpływowej siostry
O groźbach Kim Jo Dzong poinformowała we wtorek reżimowa agencja KCNA.
Zdecydowanie potępiam władze Szwajcarii za ich zaskakująco podłe zachowanie, polegające na dopuszczeniu się tak absurdalnego czynu zaledwie kilka dni po tym, gdy szwajcarska delegacja dobrowolnie odwiedziła Pjongjang, by omówić rozwój stosunków z naszym państwem oraz zobowiązała się do dialogu i współpracy – oświadczyła Kim.
Zapowiedziała, że wkrótce doradzi resortowi dyplomacji kroki w celu wycofania zgody na funkcjonowanie szwajcarskiej placówki.
Szwajcaria uderzyła w ośrodek w Songdowon
Oświadczenie to jest reakcją na decyzję z 4 listopada, zgodnie z którą Szwajcaria wpisała północnokoreański ośrodek w Songdowon na listę podmiotów objętych sankcjami w związku z powiązaniami ośrodka z rosyjską inwazją na Ukrainę.
Władze w Bernie argumentowały, że ten nadmorski ośrodek był zaangażowany w „transfer ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy” we współpracy z Rosją oraz przyczynianie się do „działań mających na celu ideologiczne uwarunkowanie i rusyfikację ukraińskich dzieci”.
Wcześniej podobne restrykcje wprowadziły Wielka Brytania i Unia Europejska.
Szwajcaria otworzyła w Pjongjangu nowe biuro dyplomatyczne, podlegające ambasadzie w Pekinie, pod koniec października podczas wizyty szefa MSZ Ignazia Cassisa. W latach 1997–2020 Szwajcaria prowadziła w stolicy Korei Północnej biuro ds. współpracy humanitarnej, zamknięte później z powodu pandemii COVID-19.
Przywódcy Korei Północnej studiowali w Szwajcarii
Zarówno Kim Dzong Un, jak i Kim Jo Dzong, studiowali w Szwajcarii.
Cytowany przez AFP przedstawiciel resortu Korei Południowej ds. zjednoczenia oświadczył, że nie można wykluczyć, że Pjongjang spełni groźbę. Z kolei analityk Lim Eul Czul z Uniwersytetu Kyungnam ocenił, że zamknięcie placówki „zniweczy potencjalne wysiłki Waszyngtonu i Seulu zmierzające do nawiązania kontaktu z Pjongjangiem za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych”.