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Zdecydowanie potępiam władze Szwajcarii za ich zaskakująco podłe zachowanie - stwierdziła Kim Jo Dzong. Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una zagroziła zamknięciem szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu. To reakcja na objęcie przez Berno sankcjami ośrodka, w którym we współpracy z Rosją przyjmowano ukraińskie dzieci wywiezione z okupowanych terytoriów.

Mocne słowa wpływowej siostry

O groźbach Kim Jo Dzong poinformowała we wtorek reżimowa agencja KCNA.

Zdecydowanie potępiam władze Szwajcarii za ich zaskakująco podłe zachowanie, polegające na dopuszczeniu się tak absurdalnego czynu zaledwie kilka dni po tym, gdy szwajcarska delegacja dobrowolnie odwiedziła Pjongjang, by omówić rozwój stosunków z naszym państwem oraz zobowiązała się do dialogu i współpracy – oświadczyła Kim.

Zapowiedziała, że wkrótce doradzi resortowi dyplomacji kroki w celu wycofania zgody na funkcjonowanie szwajcarskiej placówki.

Kim Dzong Un z papierosem na „tronie”, córka szaleje na stoku. Te zdjęcia mówią wszystko o sukcesji Nietypowa wizyta Kim Dzong Una w górskim kurorcie Samjiyon. W centrum uwagi znalazła się nie tylko sama postać północnokoreańskiego przywódcy, ale przede wszystkim jego kilkunastoletnia córka, Kim Dzu Ae, która coraz częściej pojawia się u boku ojca…

Szwajcaria uderzyła w ośrodek w Songdowon

Oświadczenie to jest reakcją na decyzję z 4 listopada, zgodnie z którą Szwajcaria wpisała północnokoreański ośrodek w Songdowon na listę podmiotów objętych sankcjami w związku z powiązaniami ośrodka z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Władze w Bernie argumentowały, że ten nadmorski ośrodek był zaangażowany w „transfer ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy” we współpracy z Rosją oraz przyczynianie się do „działań mających na celu ideologiczne uwarunkowanie i rusyfikację ukraińskich dzieci”.

Wcześniej podobne restrykcje wprowadziły Wielka Brytania i Unia Europejska.

Szwajcaria otworzyła w Pjongjangu nowe biuro dyplomatyczne, podlegające ambasadzie w Pekinie, pod koniec października podczas wizyty szefa MSZ Ignazia Cassisa. W latach 1997–2020 Szwajcaria prowadziła w stolicy Korei Północnej biuro ds. współpracy humanitarnej, zamknięte później z powodu pandemii COVID-19.

„Przestań bełkotać i natychmiast zamknij usta”. Siostra Kim Dzong Una sama nie gryzie się w język Napięcie na Półwyspie Koreańskim nie słabnie. W czwartek Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, ogłosiła postawienie w stan gotowości „nowych środków reagowania” oraz propagandowych głośników wzdłuż granicy z Koreą…

Przywódcy Korei Północnej studiowali w Szwajcarii

Zarówno Kim Dzong Un, jak i Kim Jo Dzong, studiowali w Szwajcarii.

Cytowany przez AFP przedstawiciel resortu Korei Południowej ds. zjednoczenia oświadczył, że nie można wykluczyć, że Pjongjang spełni groźbę. Z kolei analityk Lim Eul Czul z Uniwersytetu Kyungnam ocenił, że zamknięcie placówki „zniweczy potencjalne wysiłki Waszyngtonu i Seulu zmierzające do nawiązania kontaktu z Pjongjangiem za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych”.