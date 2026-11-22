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Rosyjski statek ratowniczy zaczął w niedzielę holować poza wody fińskie rosyjski statek handlowy Sparta II, który został w sobotę najprawdopodobniej trafiony ukraińskim dronem w Zatoce Fińskiej – poinformowała fińska straż graniczna. Nie wiadomo, co dokładnie jest na pokładzie statku. Na pewno jest to ładunek łatwopalny. Jednostka była przez Rosjan polewana w nocy za pomocą armatek wodnych.

Sparta II, na której wybuchł pożar po uderzeniu drona, zdryfowała na wody fińskie. Szesnastu członków załogi ewakuowano na inną jednostkę rosyjską.

„Kamery termowizyjne pokazują, że niektóre kontenery są nadal ciepłe, ale statek jest wystarczająco stabilny, by mogło się zacząć holowanie” – podała straż przybrzeżna.

Dodała, że odpowiedzialność za akcję ratowniczą przejdzie na stronę rosyjską po opuszczeniu przez jednostkę fińskich wód terytorialnych.

Wcześniej fińska straż przybrzeżna opublikowała nagranie, na którym widać kilka jednostek polewających w nocy Spartę II z armatek wodnych. Były wśród nich dwa statki rosyjskie, dwa estońskie i kilka fińskich.

Sparta II polewana z armatek wodnych. Fot. Fińska Straż Graniczna (fiń. Rajavartiolaitos) / materiały udostępnione

Co jest na pokładzie Sparty II?

Sparta II, która płynęła pod rosyjską banderą do Królewca, została trafiona na zachód od rosyjskiej wyspy Gogland – podały Siły Obrony Finlandii. Według danych monitoringu morskiego jednostka wypłynęła z Petersburga w piątek.

Z jednostki wciąż wydobywa się dym i na pokładzie ewidentnie nadal jest gorąco – powiedział wcześniej w niedzielę na konferencji prasowej przedstawiciel fińskiej straży przybrzeżnej Jukka-Pekka Lumilahti.

Dowódca marynarki wojennej Estonii, komandor Ivo Vark, zauważył w rozmowie z telewizją ETV, że nie wiadomo, co dokładnie jest na pokładzie statku.

Ale wiemy, że znajduje się tam ładunek łatwopalny - oznajmił.

W wywiadzie dla telewizji ERR dodał, że nie można wykluczyć dalszych ataków w Zatoce Fińskiej.

Statek z listy sankcyjnej

Sparta II została wpisana na listę sankcyjną USA oraz Ukrainy, a według mediów ma powiązania z rosyjską armią i może transportować sprzęt lub uzbrojenie wojskowe.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb określił incydent ze statkiem jako „poważny”.

Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie - powiedział z kolei premier Petteri Orpo, podkreślając jednocześnie, że Ukraina ma prawo do ataku na rosyjskiego agresora.