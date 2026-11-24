RMF24

Ukraina tłumaczy się z zatopienia rosyjskiej korwety Merkuty u wybrzeży Libii. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Heorhij Tychyj oświadczył, że korweta była uzasadnionym celem. Zapewnił, że Kijów szanuje suwerenność Libii.

Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych. Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków na legalne cele wojskowe agresora. Są nimi rosyjskie okręty wojenne, a także statki towarowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby oraz tankowce floty cieni, które zaopatrują rosyjską machinę wojenną – powiedział rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj.

Według rzecznika Ukraina nikogo nie „wciąga” do wojny ani nigdzie jej nie „przenosi”. Jak zapewnił, działania Ukrainy są wymierzone wyłącznie w agresora, a nie w jakąkolwiek stronę trzecią.

Tychyj zaznaczył, że prawo międzynarodowe nie ogranicza prawa do samoobrony ze względu na miejsce, w którym następuje odpowiedź na agresję – niezależnie od tego, czy jest to terytorium zaatakowanego państwa, terytorium agresora, czy wody międzynarodowe.

Rzecznik MSZ Ukrainy: To pytania do Rosji

Rzecznik MSZ zauważył, że Libia powinna kierować swoje pytania do Rosji, „która wykorzystuje infrastrukturę cywilną państw trzecich do własnych celów wojskowych i naraża te państwa na niebezpieczeństwo”.

To właśnie rosyjskie okręty wojenne i rosyjskie statki transportujące broń, które regularnie tam przybywają, stworzyły zagrożenie dla Libii – stwierdził.

Jednocześnie Tychyj podkreślił, że Ukraina szanuje suwerenność i integralność terytorialną Libii. Podkreślamy, że działania Ukrainy mają na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji zbrojnej, a nie wyrządzenie szkody Libii czy jej narodowi – oświadczył.

W poniedziałek uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił ataki na rosyjskie statki w pobliżu Bengazi. MSZ Libii wezwało też władze Ukrainy „do przedstawienia oficjalnych wyjaśnień dotyczących charakteru i zakresu ogłoszonych operacji”.

Siedem dronów zaatakowało Merkurego

W nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana siedmioma dronami morskimi. Okręt zatonął. Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne.

Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podał branżowy portal morski Naval News.

Formalnie Merkury należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę Rosji przeciw Ukrainie okręt pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce. Wszedł do służby w marcu 2023 roku. Ma 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiada hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczy do 90 osób.