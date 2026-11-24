Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych. Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków na legalne cele wojskowe agresora. Są nimi rosyjskie okręty wojenne, a także statki towarowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby oraz tankowce floty cieni, które zaopatrują rosyjską machinę wojenną – powiedział rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj.
Według rzecznika Ukraina nikogo nie „wciąga” do wojny ani nigdzie jej nie „przenosi”. Jak zapewnił, działania Ukrainy są wymierzone wyłącznie w agresora, a nie w jakąkolwiek stronę trzecią.
Tychyj zaznaczył, że prawo międzynarodowe nie ogranicza prawa do samoobrony ze względu na miejsce, w którym następuje odpowiedź na agresję – niezależnie od tego, czy jest to terytorium zaatakowanego państwa, terytorium agresora, czy wody międzynarodowe.
Rzecznik MSZ Ukrainy: To pytania do Rosji
Rzecznik MSZ zauważył, że Libia powinna kierować swoje pytania do Rosji, „która wykorzystuje infrastrukturę cywilną państw trzecich do własnych celów wojskowych i naraża te państwa na niebezpieczeństwo”.
To właśnie rosyjskie okręty wojenne i rosyjskie statki transportujące broń, które regularnie tam przybywają, stworzyły zagrożenie dla Libii – stwierdził.
Jednocześnie Tychyj podkreślił, że Ukraina szanuje suwerenność i integralność terytorialną Libii. Podkreślamy, że działania Ukrainy mają na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji zbrojnej, a nie wyrządzenie szkody Libii czy jej narodowi – oświadczył.
W poniedziałek uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił ataki na rosyjskie statki w pobliżu Bengazi. MSZ Libii wezwało też władze Ukrainy „do przedstawienia oficjalnych wyjaśnień dotyczących charakteru i zakresu ogłoszonych operacji”.
Siedem dronów zaatakowało Merkurego
W nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana siedmioma dronami morskimi. Okręt zatonął. Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne.
Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podał branżowy portal morski Naval News.
Formalnie Merkury należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę Rosji przeciw Ukrainie okręt pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce. Wszedł do służby w marcu 2023 roku. Ma 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiada hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczy do 90 osób.