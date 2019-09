​Nowy rząd Włoch premiera Giuseppe Contego został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Gabinet utworzyły Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Demokratyczna, które porozumiały się po tym, gdy 8 sierpnia rozpadła się poprzednia koalicja Ruchu i prawicowej Ligi.

Premierem Włoch ponownie został Giuseppe Conte / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Członkowie rządu złożyli przysięgę w obecności prezydenta Sergio Mattarelli.

Najmłodszy rząd w historii Republiki

W skład 66. rządu w historii Republiki wchodzi 21 ministrów, z których 7 to kobiety. Jest to najmłodsza Rada Ministrów ze wszystkich dotychczasowych, średnia wieku w niej wynosi 47 lat. Zdecydowana większość ministrów to nowe osoby, które nie zasiadały w poprzednim rządzie profesora Contego, powołanym w czerwcu zeszłego roku.

Ministrem spraw zagranicznych Włoch został lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio, były wicepremier oraz były minister rozwoju gospodarczego i pracy.

Ministrem do spraw europejskich będzie Enzo Amendola, który od lat zajmuje się w Partii Demokratycznej sprawami zagranicznymi.

Ministrowie nowozaprzysiężonego włoskiego rządu / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Resortem finansów kierować będzie Roberto Gualtieri - również z Partii Demokratycznej, wykładowca uniwersytecki i były eurodeputowany, uznany za jednego z najbardziej wpływowych posłów.

Szefową MSW została mianowana Luciana Lamorgese, była prefekt Mediolanu, która pełniła ważne funkcje w resorcie spraw wewnętrznych w okresie największego kryzysu migracyjnego, gdy w poprzednich latach przypływało ponad 100 tys. osób rocznie. W ministerstwie zastąpi ona lidera Ligi Matteo Salviniego, autora bardzo zaostrzonej polityki migracyjnej. To jedyna bezpartyjna osoba w rządzie.

Bez zmian zostaje minister sprawiedliwości i minister ochrony środowiska. Ministrem zdrowia został Roberto Speranza, jedyny przedstawiciel małego lewicowego ugrupowania Wolni i Równi.

Wyjście z kryzysu

Kryzys rządowy, do jakiego doszło po upadku poprzedniego rządu Contego, tworzonego przez Ruch Pięciu Gwiazd i prawicową Ligę Matteo Salviniego, został rozwiązany w ciągu niespełna miesiąca. To pierwszy w historii Republiki kryzys gabinetowy, który wybuchł w środku lata. Rozmowy obu ugrupowań koalicyjnych na temat składu rządu trwały do ostatniej chwili.



We wtorek ostateczną zgodę na utworzenie koalicji z centrolewicową Partią Demokratyczną wyrazili w internetowym głosowaniu członkowie Ruchu Pięciu Gwiazd. Powołanie wspólnego rządu poparło 79 procent głosujących; było ich ponad 60 tysięcy.



W najbliższy poniedziałek premier Conte wystąpi w Izbie Deputowanych, gdzie odbędzie się głosowanie nad jego rządem.