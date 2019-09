66. rząd Włoch w historii Republiki, na którego czele stanie dotychczasowy premier Giuseppe Conte, powstał w środę, niecały miesiąc po upadku poprzedniego gabinetu. Nowy rząd, nazwany "Conte bis", utworzą Ruch Pięciu Gwiazd i centrolewicowa Partia Demokratyczna.

Premierem ponownie będzie Giuseppe Conte / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Nowy rząd zostanie zaprzysiężony w czwartek o godzinie 10.

Po wielodniowych rozmowach obu ugrupowań nad programem rządu i obsadą stanowisk premier Conte udał się w środę po południu do prezydenta Sergio Mattarelli z listą członków swego nowego gabinetu. Została ona w całości zaakceptowana przez szefa państwa. Zdecydowana większość ministrów to nowe osoby, które nie zasiadały w poprzednim rządzie profesora Contego powołanym w czerwcu zeszłego roku.



Ministrem spraw zagranicznych Włoch został lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio, były wicepremier oraz b. minister rozwoju gospodarczego i pracy. Ministrem do spraw europejskich będzie Enzo Amendola z centrolewicy. Resortem finansów kierować będzie Roberto Gualtieri również z Partii Demokratycznej, wykładowca uniwersytecki i były eurodeputowany trzech kadencji. Teresa Bellanova będzie ministrem rolnictwa. Szefową MSW została mianowana Luciana Lamorgese, była prefekt Mediolanu, która pełniła ważne funkcje w resorcie spraw wewnętrznych w okresie największego kryzysu migracyjnego, gdy w poprzednich latach przypływało ponad 100 tysięcy osób rocznie. Zastąpi ona w ministerstwie lidera Ligi Matteo Salviniego, autora bardzo zaostrzonej polityki migracyjnej. Ministrem sprawiedliwości pozostaje Alfonso Bonafede. Nie zmieni się również minister ochrony środowiska, generał karabinierów Sergio Costa. Na czele resortu obrony stać będzie polityk Partii Demokratycznej Lorenzo Guerini. Do ministerstwa kultury powróci Dario Franceschini, który pełnił tę funkcję w rządach Matteo Renziego i Paolo Gentiloniego.

W skład rządu wchodzi 21 ministrów, wśród nich 7 kobiet.



10 ministrów wywodzi się z Ruchu Pięciu Gwiazd i 9 z Partii Demokratycznej oraz jeden z małego lewicowego ugrupowania Wolni i Równi. To Roberto Speranza, który będzie ministrem zdrowia. Jedyna bezpartyjna ekspertka to szefowa MSW.

W rządzie nie ma żadnego wicepremiera, co jest jego największą nowością. Poprzedni gabinet Contego był, jak się przypomina, polem nieustannych sporów i kontrowersji między dwoma wicepremierami i zarazem liderami ugrupowań koalicyjnych: Luigim Di Maio i Matteo Salvinim.



Po przedstawieniu składu rządu premier Giuseppe Conte oświadczył w Pałacu Prezydenckim: Silni programem, który skierowany jest w przyszłość, poświęcimy naszą najlepszą energię, nasze kompetencje i naszą pasję, by uczynić Włochy lepszymi w interesie wszystkich obywateli.



Prezydent Sergio Mattarella powiedział dziennikarzom w krótkim oświadczeniu, że w najbliższych dniach w parlamencie odbędzie się głosowanie nad nową Radą Ministrów.



Salvini wielkim przegranym

Kryzys rządowy, do jakiego doszło po upadku poprzedniego rządu Contego, tworzonego przez Ruch Pięciu Gwiazd i prawicową Ligę Matteo Salviniego, został rozwiązany w ciągu niespełna miesiąca. To pierwszy w historii Republiki kryzys gabinetowy, który wybuchł w środku lata. Rozmowy obu ugrupowań koalicyjnych na temat składu rządu trwały do ostatniej chwili.



We wtorek ostateczną zgodę na utworzenie koalicji z centrolewicową Partią Demokratyczną wyrazili w internetowym głosowaniu członkowie Ruchu Pięciu Gwiazd. Powołanie wspólnego rządu poparło 79 procent głosujących; było ich ponad 60 tysięcy.