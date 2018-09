Polak dokonał w piątek rano zniszczeń w rzymskim kościele - sanktuarium Miłosierdzia Bożego - i zagroził zakonnicy, która usiłowała go powstrzymać - podały włoskie media. Mężczyzna został zatrzymany przez karabinierów. Motyw ataku nie jest znany.

Nie wyklucza się, że był to atak szału.



Do incydentu doszło w kościele Santo Spirito in Sassia w pobliżu Watykanu, często odwiedzanym przez polską wspólnotę.



Mężczyzna wpadł tam i ciężkim przedmiotem uszkodził figurę świętego Alojzego Gonzagi. Groził atakiem na zakonnicę, która próbowała go powstrzymać. Wezwany patrol karabinierów zatrzymał mężczyznę; został aresztowany i ma być przewieziony do więzienia Regina coeli w Rzymie.



Eksperci z urzędu ochrony zabytków dokonają oceny stopnia zniszczeń posągu. Na publikowanych w mediach zdjęciach widać oderwane fragmenty figury.

