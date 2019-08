Władze Rzymu wprowadziły zakaz siadania na Schodach Hiszpańskich, uznając je za zabytek. Jak ogłoszono we wtorek, kara za złamanie tego nowego przepisu wynosić będzie od 250 do 400 euro.

Schody hiszpańskie / Pixabay

Dotychczas obowiązywał zakaz jedzenia i picia na 136 rokokowych schodach na Placu Hiszpańskim, których włoska nazwa brzmi Scalinata di Trinita dei Monti (Świętej Trójcy), bo prowadzą do kościoła pod takim wezwaniem.

Zostały one zbudowane w pierwszej połowie XVIII wieku, a zaprojektowali je rzymscy architekci Francesco De Sanctis i Alessandro Specchi.



Wprowadzenie zakazu siadania na słynnych stopniach na Placu Hiszpańskim, co każdego dnia robiły dotąd tysiące ludzi, to wynik zaostrzenia regulaminu straży miejskiej w dziedzinie ochrony zabytków i walki z zachowaniem, uważanym za brak szacunku dla historycznego i kulturowego dziedzictwa stolicy Włoch.



Najwyższa grzywna w wysokości 400 euro będzie wymierzana w przypadku szczególnie rażącego postępowania, takiego jak brudzenie czy niszczenie schodów, których gruntowna renowacja zakończyła się w 2016 roku.



Podobną surową ochroną objęto wcześniej rzymskie fontanny.