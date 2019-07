Matteo w trasie" - to nazwa strony internetowej, na której liczone są kilometry, jakie przebywa służbowo szef włoskiego MSW, wicepremier Matteo Salvini. Od zaprzysiężenia przed ponad rokiem pokonał prawie 105 tysięcy kilometrów. Lider prawicowej Ligi zbliża się do okrążenia Ziemi już po raz trzeci - czytamy we włoskiej edycji portalu Huffington Post.

