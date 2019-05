Na 20 lat więzienia skazany został w sobotę we Włoszech były ksiądz za czyny pedofilii i posiadanie materiałów pornografii dziecięcej. Uznano go winnym wykorzystywania seksualnego dziesięciorga dzieci w wieku od 11 do 13 lat. Karę podniósł sąd apelacyjny.

