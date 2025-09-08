Dramatyczne starcia w Nepalu. Co najmniej 14 osób zginęło w poniedziałek w bijatykach demonstrantów z policją w Katmandu w związku z decyzją rządu wprowadzającą "dezaktywację" 26 platform społecznościowych. Oprócz zabitych jest też około 90 rannych.

Krwawe demonstracje w Nepalu / Narendra Shrestha / PAP/EPA

Decyzja rządu spotkała się z protestami tysięcy użytkowników.

Jesteśmy tu, aby potępić blokowanie mediów społecznościowych, ale to nie jest jedyny powód - powiedział 24-letni student Yujan Rajbhandari, cytowany przez AFP. Dodał, że demonstrujący potępiają również "zinstytucjonalizowaną korupcję w Nepalu". Inny protestujący, 20-letni Ikshama Tumrok, ocenił, że zakaz odzwierciedla "autorytarne praktyki rządu i chcemy to zmienić".

Jak przekazała AFP, podczas poniedziałkowej demonstracji policja interweniowała, kiedy protestujący zbliżyli się do parlamentu. Użyliśmy gazu łzawiącego i armatek wodnych, gdy protestujący weszli na teren objęty zakazem wstępu - poinformował rzecznik policji Shekhar Khanal w rozmowie z AFP. Dodał, że wiele osób zostało rannych po obu stronach.

Zakaz działalności mediów społecznościowych

Rząd Nepalu zakazał działalności 26 platform społecznościowych i komunikatorów, w tym Facebooka, YouTube'a, LinkedIn, X i Reddita - oskarżając je o nieprzestrzeganie nowych przepisów. Według wyroku Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 r. ministerstwo komunikacji i technologii informacyjnych nakazało tym firmom wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za regulację treści.

W ostatnim czasie ministerstwo poinformowało, że platformy otrzymały siedmiodniowy termin na rejestrację zgodnie z nakazem sądowym, ale nie dotrzymały terminu. W następstwie wydano nakaz "dezaktywacji" tych platform. Tylko pięć platform społecznościowych i komunikatorów, w tym TikTok, zarejestrowały się w podanym terminie i uniknęło restrykcji.

Ograniczanie wolności słowa

Zakaz, który wszedł w życie w czwartek o północy, spotkał się z krytyką ze strony organizacji zajmujących się prawami człowieka i wolnością prasy. Oskarżają one rząd Nepalu o ograniczanie wolności słowa. W niedzielnym oświadczeniu rząd zaprzeczył jakimkolwiek próbom ingerowania w wolność słowa i zapewnił, że jeśli platformy złożą wniosek o rejestrację to zostanie przywrócona ich działalność.

W weekend zakaz ten wywołał zamieszanie uderzając w firmy i kluczową dla Nepalu branżę turystyczną, która w dużej mierze opiera się na mediach społecznościowych w celu promocji i dotarcia do odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Zakaz uderzył też w prywatne życie Nepalczyków, z których wielu ma rodziny mieszkające poza granicami kraju, i polega na mediach społecznościowych do kontaktu z nimi.