Osiem osób zmarło w wyniku zakażenia wirusem Zachodniego Nilu w Grecji. W lipcu i sierpniu zarejestrowano tam 55 zachorowań. "To pięć razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej" - zaalarmowali eksperci. Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku ukąszenia komara. Objawy choroby to bardzo wysoka gorączka, a nawet zapalenie opon mózgowych czy zapalenie mózgu.

Gorączka Zachodniego Nilu. W Grecji rośnie liczba zakażeń tym wirusem / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News Grecja. Rośnie liczba zakażeń wirusem Zachodniego Nilu "Grecka Narodowa Organizacja Zdrowia Publicznego (EODY) szacuje, że do tej pory w 2024 roku wykryto więcej przypadków zakażenia wirusem wywołującym gorączkę Zachodniego Nilu niż w tym samym okresie w pięciu poprzednich latach" - podał portal eKathimerini. W 2024 roku potwierdzono 55 zakażeń: 33 w lipcu i 22 w sierpniu. Zmarło osiem osób w wieku 68-92 lat. W 2023 roku w tym samym okresie zarejestrowano 11 zakażeń i dwa zgony. Prawie wszystkie osoby, u których wykryto zakażenie wymagały hospitalizacji. Większość z nich miała objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego. Najmłodszy pacjent miał 36 lat, a najwięcej przypadków zarejestrowano w regionie Macedonia Środkowa. "Liczba zachorowań w najbliższych tygodniach jeszcze wzrośnie" - prognozują służby. Jak dochodzi do zakażenia i jakie są jego objawy? Wirus przenoszony jest przez zainfekowane komary. Dimitrios Paraskewis, wiceszef Greckiej Narodowej Organizacji Zdrowia Publicznego, wyjaśnił w rozmowie z portalem, że wzrost liczby zachorowań związany jest z łagodną zimą, która poskutkowała zwiększoną aktywnością komarów.

Jak informuje Sanepid, objawy chorobowe pojawiają się po 1-6 dniach od ukąszenia komara. "Ich nasilenie zależy od wieku osoby zakażonej. U dzieci często jest to łagodna gorączka i złe samopoczucie, u młodzieży występują wysoka gorączka, zaczerwienienie spojówek, ból głowy, ból mięśni, natomiast u osób starszych na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych oraz ogólnego wycieńczenia. Jak leczy się gorączkę Zachodniego Nilu? W leczeniu gorączki zachodniego Nilu nie ma specyficznej terapii. "Stosuje się głównie leczenie zmierzające do złagodzenia objawów np. obniżania gorączki, łagodzenia bólu itp. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie. Główną metodą jej zapobiegania jest zmniejszenie narażenia na ukąszenia komarów" - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.