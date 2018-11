Ponad sześć godzin trwały wielkie sobotnie protesty w Paryżu podczas których doszło do starć z policją. Francuzi sprzeciwiający się polityce Emmanuela Macrona zaatakowali kamieniami, butelkami i metalowymi prętami funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym, granatami hukowymi, armatkami wodnymi i pałkami. Spalona została ciężarówka. W stolicy odbyły się największe demonstracje, ale „żółte kamizelki” pojawiły się w sobotę na ulicach wielu francuskich miast. W Paryżu protestowało osiem tysięcy osób, w całej Francji 80 tysięcy.

Protestujący mają dość podwyżek cen paliw i polityki Macrona / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Uczestnicy demonstracji wtargnęli na Pola Elizejskie, gdzie wznosili barykady - choć wcześniej zakazała im tego paryska prefektura policji - i próbowali zbliżyć się do Pałacu Elizejskiego. Tłumaczyli, że znowu chcą - tak jak tydzień temu - protestować pod oknami prezydenta Macrona. Wykrzykiwali też hasła "Macron, rezygnacja" i "Macron - złodziej".

Policjanci próbowali zatrzymać demonstrantów. Większość uczestników protestu to tzw. "żółte kamizelki" - Francuzi ubrani w kamizelki odblaskowe, którzy protestują przeciwko niedawnym podwyżkom cen benzyny i coraz gorszym warunkom życia. W tłumie można było też dostrzec ubranych na czarno anarchistów.

Nad Polami Elizejskimi widać było kłęby czarnego dymu. Oprócz stosów opon zapłonęły m.in. stoliki, krzesła i inne meble z okolicznych kawiarni i restauracji. Przez moment wydawało się, że sytuacja się uspokaja. Później szturmowych oddziałów policji wycofała się z Pól Elizejskich, prawdopodobnie po to, by wzmocnić ochronę Pałacu Elizejskiego i Parlamentu. Uczestnicy protestu wznieśli więc na środku Pól nową wielką barykadę, która miała zablokować drogę powrotną policjantom. Paryska policja bezskutecznie apelowała do uczestników anty-prezydenckiej demonstracji, by opuścili Pola Elizejskie. Na miejscu spalono ciężarówkę.

Sprzeciwiamy się polityce Marona, a więc to nie on będzie decydować gdzie mamy protestować. Jesteśmy u siebie! Mam wrażenie, że zmagamy się z dyktaturą, bo władze w ogóle nas nie słuchają - powiedziała korespondentowi RMF FM jedna z protestujących.



Niech Macron odda nam Francję. Zrobił z naszego kraju pośmiewisko, w ogóle nie słucha obywateli - mówiła inna uczestniczka protestów.

"Rewolucja francuska"?

Minister spraw wewnętrznych Francji Chistophe Castaner skomentował użycie przez paryską policję gazu łzawiącego i armatek wodnych. Stwierdził, że było to konieczne ze względu na członków ugrupowań skrajnie prawicowych, którzy - jak powiedział - odpowiedzieli na wezwanie liderki Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i włączyli się w demonstracje, atakując funkcjonariuszy.

Starcia w Paryżu RUPTLY/x-news





Niektórzy obserwatorzy protestu komentując ostatnie wydarzenia mówią nawet o "rewolucji francuskiej". Z jednej strony takie określenie jest usprawiedliwione, bo tłumy Francuzów protestują już ósmy dzień w ponad stu rejonach kraju przeciwko polityce Macrona.

Co ciekawe, ta fala protestów obywateli wybuchła spontanicznie - nie została zorganizowana ani przez partie polityczne, ani przez związkowe centrale. Demonstranci często maja w rękach francuskie flagi.

Z drugiej strony skala demonstracji jest ograniczona. Na paryskich Polach Elizejskich protestuje - według danych MSW- nie więcej niż osiem tysięcy osób.

(mn, nm)