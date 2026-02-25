Mieszkańcy Kłodzka i okolic (Dolnośląskie) miejcie się na baczności. Policjanci ostrzegają przed mężczyzną, który podaje się za strażaka i oferuje odpłatne kontrole instalacji grzewczych. W ostatnim czasie pojawiają się sygnały także z innych części kraju.

/ Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Mężczyzna proponuje kontrole instalacji grzewczych oraz czujników bezpieczeństwa, pobierając za to opłaty. Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu działania są oszustwem.

Służby przypominają, że Państwowa Straż Pożarna nie pobiera żadnych opłat za sprawdzanie pieców, czujek ani udzielanie instruktażu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Każda propozycja odpłatnej "kontroli" powinna wzbudzić czujność mieszkańców.

Puka jako "strażak", wychodzi z gotówką. Służby apelują o czujność

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i prosi:

nie wpuszczajmy do domów osób podających się za funkcjonariuszy bez możliwości ich weryfikacji,

nie przekazujmy pieniędzy za rzekome kontrole,

w przypadku podejrzanych sytuacji niezwłocznie kontaktujmy się z numerem alarmowym 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że w ostatnim czasie pojawiają się sygnały o osobach podszywających się pod strażaków także w innych częściach kraju. Mundurowi apelują o czujność i wzajemne informowanie się o podobnych zdarzeniach.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów - podkreśla policja.