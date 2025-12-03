Prada ogłosiła przejęcie domu mody Versace za 1,38 mld dolarów. To transakcja, która łączy dwie ikony włoskiego luksusu i może zmienić układ sił na światowym rynku mody.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prada przejęła dom mody Versace za 1,38 mld dolarów, co oznacza połączenie dwóch ikon włoskiego luksusu.

Przejęcie nastąpiło po spadku sprzedaży Versace i zmianach w kierownictwie, w tym odejściu Donatelli Versace.

Transakcja ma wzmocnić pozycję Prady na rynku luksusowej mody i jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony LVMH.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Prada poinformowała we wtorek o sfinalizowaniu zakupu Versace. Wartość transakcji wyniosła 1,38 mld dolarów (ok. 5 mld zł), czyli znacznie mniej niż 2 mld dolarów, które w 2018 roku zapłacił za Versace poprzedni właściciel - Capri Holdings.

Jak informuje BBC, przejęcie nastąpiło po znaczących spadkach sprzedaży produktów Versace, a także sprzedaży innych marek należących do Capri Holdings, takich jak Michael Kors czy Jimmy Choo.

W marcu tego roku Donatella Versace, która kierowała marką przez 27 lat po tragicznej śmierci brata Gianniego, ustąpiła ze stanowiska dyrektorki kreatywnej. Zastąpił ją Dario Vitale, wcześniej związany z marką Miu Miu należącą do Prady.

W ostatnich latach Versace odchodziło od charakterystycznych, bogato zdobionych projektów na rzecz bardziej minimalistycznych trendów, jednocześnie podnosząc ceny.

Nowe możliwości dla Prady

BBC podkreśla, że przejęcie Versace to kolejny krok Prady w walce o pozycję lidera na rynku luksusowej mody, gdzie konkurencja ze strony francuskiego koncernu LVMH (właściciela m.in. Louis Vuitton, Diora i Fendi) jest bardzo silna.

Szef Prady, Andrea Guerra, podkreślił, że Versace ma "ogromny potencjał", ale droga do sukcesu będzie wymagała "dyscypliny i cierpliwości".

Co dalej z Versace i Donatellą?

Capri Holdings zapowiedziało, że środki ze sprzedaży Versace zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Przyszłość Donatelli Versace w branży pozostaje otwarta - po latach kierowania marką, jej kolejne kroki będą z pewnością bacznie obserwowane przez świat mody.