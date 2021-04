Kilka tysięcy osób protestowało w sobotę w różnych miastach Wielkiej Brytanii przeciwko projektowi ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach, który m.in. zwiększa uprawnienia policji wobec uczestników demonstracji.

Protestujący podczas manifestacji trzymali plakaty z napisem „Kill The Bill” / JON ROWLEY / PAP/EPA

W Londynie, gdzie przed siedzibą parlamentu zgromadziło się ponad 300 osób, doszło do przepychanek między uczestnikami a funkcjonariuszami.

Jeden z policjantów doznał obrażeń, gdy demonstranci zaczęli rzucać w ich stronę różnymi przedmiotami. Policja musiała wezwać dodatkowe siły, by odblokować przejazd dla ciężarówki, która utknęła na drodze zablokowanej przez uczestników protestu. Co najmniej jedna osoba została aresztowana.

W innych miastach demonstracje miały na ogół spokojny przebieg. Najliczniejsza była ta w Bristolu, gdzie zgromadziło się ponad tysiąc osób. W tym mieście był to już piąty w ciągu ostatnich dwóch tygodni protest przeciwko projektowi ustawy, ale w odróżnieniu od pierwszego i trzeciego, gdy doszło do poważnych zamieszek, tym razem przebiegał on spokojnie i przypominał raczej happening.

Protesty miały miejsce także w Birmingham, Liverpoolu, Newcastle, Brighton i Manchesterze. W tym ostatnim mieście ich uczestnicy zablokowali na pewien czas tory tramwajowe.



Kontrowersje w projekcie ustawy, która obecnie jest rozpatrywana przez Izbę Gmin, budzą zapisy zwiększające uprawnienia policji do tego, by nie wyrażać zgody na demonstracje, jeśli mogą one spowodować poważne zakłócenia dla mieszkańców i firm na terenach, gdzie miałyby się odbywać.

Zdaniem przeciwników projektu ustawy jest to ograniczenie swobody odbywania protestów.

