Tajwańscy prokuratorzy wystąpili w sobotę o nakaz aresztowania kierownika budowy, z której pochodziła maszyna do robót ziemnych. To ona spowodowała w piątek tragiczny w skutkach wypadek kolejowy. Zginęło w nim co najmniej 50 osób. Rząd kraju ogłosił trzydniową żałobę narodową.

