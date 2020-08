Dwór królewski Hiszpanii podał, że były monarcha tego kraju Juan Carlos Burbon przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miejsce pobytu ojca obecnego króla, Filipa VI było przedmiotem licznych spekulacji.

Dwór królewski ogłosił, że Juan Carlos udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 3 sierpnia - tego samego dnia, w którym opublikował swój list do syna.



W liście do syna Juan Carlos wyjaśnił, że udaje się na emigrację, aby ułatwić synowi sprawowanie urzędu głowy państwa. Przypomniał o “publicznych reperkusjach" dotyczących wydarzeń z jego prywatnego życia - nawiązał w ten sposób m.in. do kierowanych wobec niego zarzutów korupcyjnych.



Hiszpańskie media jako możliwe miejsce pobytu Juana Carlosa wskazywały m.in. Dominikanę, Portugalię oraz Maroko.



7 sierpnia madrycki dziennik “ABC", zbliżony do środowisk monarchistycznych, napisał, że Burbon udał się do ZEA, gdzie zamieszkał w pięciogwiazdkowym hotelu Emirates Palace w Abu Dhabi.