Wrzucona do wody butelka z tekstami modlitw i wspomnień matki 14-letniej ofiary zamachu terrorystycznego w Manchesterze w 2017 roku, Sorrell Leczkowski, została znaleziona na wybrzeżu w Apulii na południu Włoch - podały włoskie gazety.

Burmistrz miasteczka Morciano di Leuca w krainie Salento, gdzie podczas sprzątania wybrzeża wyłowiono zalakowaną butelkę, zaprosił rodzinę nastolatki.



W środku, oprócz tekstów matki do córki, były jej zdjęcia, a także jej fioletowa bransoletka z imieniem i datą urodzin: 5 lutego 2003 roku. Na razie nie jest jasne, gdzie butelka została wrzucona do wody.



Jak poinformował dziennik "Corriere della Sera", gdy burmistrz Lorenzo Ricchiuti dowiedział się o znalezisku, postanowił wraz z pracownikami swego urzędu odnaleźć najbliższych ofiary ataku, by oddać im tę wyjątkową pamiątkę i zapewnić ich o swej bliskości.



Do samobójczego zamachu bombowego doszło 22 maja 2017 na terenie Manchester Arena tuż po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Zginęły 22 osoby, a ponad 800 zostało rannych. Sprawcą był 22-letni Salman Abedi, syn imigrantów z Libii. Do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie.



Media podawały, że Sorell Leczkowski z Leeds poszła na koncert razem z matką i babcią. Obie zostały ranne.