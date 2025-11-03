"Nadeszła nowa amerykańska oligarchia" - stwierdziła prezeska Oxfam America Abby Maxman, komentując najnowszy raport konfederacji organizacji pozarządowych. Wynika z niego, że dziesięciu najbogatszych Amerykanów wzbogaciło się w ubiegłym roku o blisko 700 mld dolarów.

Biedni coraz biedniejsi, bogaci coraz bogatsi

Oxfam ocenił, że nierówności w Stanach Zjednoczonych jeszcze wzrosły. Do 1 proc. najbogatszych mieszkańców USA należy połowa notowanych na amerykańskich giełdach akcji. Tymczasem uboższe 50 proc. społeczeństwa posiada zaledwie 1,1 proc.

Dane potwierdzają to, co ludzie w całym kraju już instynktownie widzą: nadeszła nowa amerykańska oligarchia - stwierdziła Abby Maxman.

"Miliarderzy i megakorporacje przeżywają rozkwit, podczas gdy pracujące rodziny walczą o mieszkanie, opiekę zdrowotną i żywność" - napisała w komentarzu do raportu.

Trump dba o tych, którzy mają sporo

Według Oxfam administracja Trumpa wspierana przez kontrolowany przez republikanów Kongres "działa z oszałamiającą szybkością i na ogromną skalę, (...) wykorzystując władzę do wzbogacania bogatych i wpływowych".

Maxman stwierdziła, że administracja Trumpa i republikańscy kongresmeni "ryzykują pogłębienie" nierówności społecznych. I choć ich działania nie stanowią nowości, różnicą jest "ilość niedemokratycznej władzy, jaką obecnie zgromadzili".

Oxfam, założona w 1942 roku w Wielkiej Brytanii jako Oxford Committee for Famine Relief, walczy z ubóstwem, głodem, zmianami klimatycznymi i nierównościami. Współpracuje z lokalnymi partnerami i społecznościami w ponad 90 krajach.

"Rozdajcie swoje pieniądze". Apel Billie Eilish do miliarderów

W środę 31 października w Nowym Jorku odbyła się gala WSJ. Magazine's Innovator Awards, podczas której nagrodę odebrała Billie Eilish. Piosenkarka ze sceny zwróciła się z nietypowym apelem do zgromadzonych na imprezie miliarderów - podała agencja AP.

Żyjemy w czasach, w których świat jest naprawdę w bardzo złym stanie i panuje w nim mrok, a ludzie potrzebują empatii i pomocy bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza w naszym kraju - mówiła, gdy wśród publiczności zasiadał m.in. Mark Zuckerberg czy George Lucas. Uważam, że jeśli ktoś ma pieniądze, to dobrze byłoby przeznaczyć je na dobre cele, na przykład przekazać je osobom, które ich potrzebują - stwierdziła.

Prezenter i komik Stephen Colbert przedstawiając artystkę wskazał, że Eilish przekaże 11,5 miliona dolarów z dochodów uzyskanych podczas trasy koncertowej Hit Me Hard and Soft na cele związane z równym dostępem do żywności, sprawiedliwością klimatyczną i ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

Kocham was wszystkich, ale jest tu kilka osób, które mają o wiele więcej pieniędzy niż ja - powiedziała, wywołując sporadyczne oklaski. A jeśli jesteście miliarderami, to dlaczego jesteście miliarderami? Nie mam nic przeciwko, ale rozdajcie swoje pieniądze, kochani - stwierdziła.