Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych w katastrofie kolejowej na północ od ośrodka narciarskiego w Garmisch-Partenkirchen w Bawarii w Niemczech. Wykoleił się tam pociąg regionalny.

Do tragedii doszło po godz. 12 na północ od ośrodka narciarskiego Garmisch-Partenkirchen w Bawarii. Pociąg wykoleił się z nieznanych dotąd przyczyn.

Jak poinformowano, na wysokości miejscowości Burgrain wypadł z torów. Cztery wagon spadły z nasypu do rowu.

Rzecznik policji powiedział, że w momencie katastrofy pociąg był pełny. Zginęły 4 osoby, 30 zostało rannych, w tym 15 ma poważne obrażenia.

Udało się już wydobyć wszystkich pasażerów z najbardziej zniszczonych wagonów.

Trwa akcja ratunkowa. Bierze w niej udział policja, straż pożarna i austriackie oraz niemieckie śmigłowce. Lokalne władze przyznają, że to wyjątkowo trudna operacja - odbywa się w rejonie górskim. Strażacy muszą wycinać drzewa i pokonywać strome zbocze, by dostać się do wagonów.

Prokuratorzy i policja wszczęli dochodzenie, żeby ustalić przyczyny wypadku.

Ruch kolejowy w południowej części Bawarii będzie zablokowany przez co najmniej kilka godzin.