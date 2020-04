Rosyjski urząd sanitarny Rospotriebnadzor rozpoczął od poniedziałku płatne testy na obecność koronawirusa dla mieszkańców Moskwy i regionu moskiewskiego. Badanie jest przeprowadzane w domu, ma być dostępne dla wszystkich chętnych.

Dezynfekcja w Petersburgu / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Do końca marca w Rosji badane na obecność koronawirusa były tylko osoby powracające z zagranicy. Potem usługę testów uruchomiły kliniki prywatne. Jak podał Rospotriebnadzor, nowe testy będą dostępne dla wszystkich chętnych na zasadzie komercyjnej; kosztują 1900 rubli (ok. 104 PLN).

Pacjenci będą się badać samodzielnie - pracownik medyczny, który przyjedzie do domu ma tylko instruować, jak pobrać wymaz, a potem zabrać próbkę do badania. Wynik będzie można otrzymać przez internet po kilku dniach.



Według agencji RIA Nowosti test, opracowany w Rosji pod koniec marca, pozwala na wykrycie koronawirusa we wczesnym stadium i u osób, które nie mają objawów choroby.



Niezależna "Nowaja Gazieta" nazywa testy Rospotriebnadzoru "masowym diagnozowaniem". Usługa ta ma być potem rozszerzona na inne regiony Rosji.



Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w poniedziałek 6343 (w ciągu doby przybyły 954 nowe przypadki). Na Moskwę przypada 87 proc. tych zakażeń.