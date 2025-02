Papież jest w stanie stabilnym. Nie ma gorączki - głosi komunikat Watykanu. 88-letni Franciszek od piątku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Jest hospitalizowany z powodu zaostrzenia zapalenia oskrzeli.

Papież Franciszek / IPA/ABACA / PAP/EPA

W nowym oświadczeniu przekazano również, że w ciągu dnia Franciszek pracował i zajmował się lekturą tekstów. Ponadto Watykan podkreślił, że papież jest poruszony licznymi wyrazami serdeczności i bliskości, a w sposób szczególny dziękuje wszystkim tym, którzy przebywają teraz w szpitalu i przekazują mu życzenia i rysunki.

Franciszek modli się za nich i prosi o modlitwę za niego - głosi wydany komunikat.

Wcześniej Stolica Apostolska poinformowała, że badania, którym poddano Franciszka w rzymskiej poliklinice Gemelli, wskazują na "złożony obraz kliniczny". Zaznaczono, że papież zmaga się z polimikrobiologiczną infekcją dróg oddechowych, co wpłynęło na modyfikację terapii.

Odwołano kolejne wydarzenia z udziałem papieża

Franciszek trafił do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli w piątek. Problemy zdrowotne miał przez kilka tygodni. W poliklinice ma pozostać tak długo, jak będzie to konieczne.

Na razie oficjalnie odwołana została środowa audiencja generalna. Agencja ANSA, cytując źródła watykańskie, poinformowała, że papieża nie będzie również w niedzielę na mszy na placu Świętego Piotra z okazji Jubileuszu Diakonów, zorganizowanego w ramach Roku Świętego.

Głos w sprawie przedłużającej się hospitalizacji papieża zabrał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Papież dobrze odpoczął, spędził spokojną noc, zjadł śniadanie i zajął się lekturą gazet - przekazał rzecznik. Dodał, że papież jest w "dobrym humorze".

Wystosował ze szpitala pozdrowienia dla wiernych

Wczoraj Franciszek wystosował przesłanie do wiernych na niedzielną modlitwę Anioł Pański. W opublikowanym tekście pozdrowił przybyłych do Rzymu uczestników Jubileuszu Artystów, zorganizowanego z okazji Roku Świętego. Miał spotkać się z nimi na mszy i w miasteczku filmowym Cinecitta.



Zwracając się do artystów podkreślił że "sztuka to uniwersalny język, który szerzy piękno i jednoczy narody przyczyniając się do zgody na świecie i do tego, by ucichło każde wołanie wojny".



Pragnę pozdrowić wszystkich artystów; chciałem być pośród was, ale jak wiecie, przebywam w poliklinice Gemelii, bo muszę jeszcze trochę leczyć moje zapalenie oskrzeli - napisał 88-letni papież.



Skierował też słowa pozdrowień do pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu. Zachęcam wszystkich do dalszej modlitwy o pokój na umęczonej Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie, w Birmie, w Kiwu Północnym i Sudanie - dodał.



Na zakończenie podziękował wiernym za wyrazy bliskości i modlitwy, a personelowi rzymskiego szpitala za "cenną i tak trudną pracę".