Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 8 polskich. Uniwersytet Warszawski wrócił do czwartej setki, a UJ - w ubiegłym roku lepszy niż UW - spadł do piątej setki - wynika z opublikowanej w połowie sierpnia Listy Szanghajskiej (ARWU).

Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego / Wojciech Pacewicz / PAP

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Zaraz po nim w zestawieniu znalazł się Stanford. A na trzecim miejscu jest brytyjski Cambridge.

Dokładne miejsce uczelni w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe miejsca wymieniane są już tylko w przybliżeniu - uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 czy 100 placówek. A to właśnie dużo niżej trzeba szukać w zestawieniu polskich uczelni.

Najlepsza polska uczelnia według Listy Szanghajskiej to Uniwersytet Warszawski, który w tym roku wrócił do czwartej setki (miejsca nie są ustalane z dużą dokładnością, UW zajął miejsca między 301-400). W zeszłym roku UW znalazł się w piątej setce. Z wykresu na stronie rankingu wynika jednak, że nie jest to duży skok - UW tym zestawieniu, jak i w poprzednim - balansuje na granicy czwartej i piątej setki.

Do piątej setki wrócił z kolei Uniwersytet Jagielloński (miejsca 401-500) po ubiegłorocznym skoku do czwartej setki. Uczelnia ta w zeszłym roku wyprzedzała UW. Teraz wróciła na drugie miejsce w Polsce.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest w ósmej setce rankingu (w zeszłym roku była w siódmej), a do dziewiątej setki trafiły: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska (debiut w zestawieniu) i Politechnika Warszawska. Z kolei w dziesiątej, ostatniej setce zestawienia znalazły się Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Z zestawienia wypadły w tym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Wrocławska (w zeszłym - były między miejscami 901-1000).

Ranking szanghajski tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów (oraz osobno pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę publikacji w czasopismach "Nature" lub "Science", liczbę najlepiej cytowanych naukowców (Highly Cited Researchers) oraz publikacji które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.